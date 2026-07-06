Nel Nord Ovest d'Italia, il 63% delle famiglie ha registrato un marcato aumento delle bollette energetiche. Questo dato emerge da una recente indagine che ha coinvolto i nuclei familiari di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. L'analisi ha evidenziato come la maggior parte delle abitazioni abbia riscontrato un incremento nei costi dell'energia, delineando un quadro di crescente pressione sui bilanci domestici.

L'incremento dei costi energetici nel Nord Ovest

L'analisi su un campione rappresentativo delle famiglie residenti nelle tre regioni ha fornito riscontri chiari.

Il 63% degli intervistati ha dichiarato di aver pagato bollette più alte. L'incremento dei costi ha riguardato sia l'energia elettrica che il gas naturale, con variazioni che hanno inciso sui bilanci familiari. La percentuale di famiglie che ha subito rincari è superiore a quella di altre aree del Paese, sottolineando una specificità del contesto nord-occidentale.

Impatto sui bilanci e richieste di intervento

L'aumento delle bollette si inserisce in un contesto di crescita dei prezzi dell'energia a livello nazionale. Nel Nord Ovest, l'impatto di questi rincari è particolarmente accentuato. Le famiglie coinvolte hanno segnalato difficoltà nella gestione delle spese domestiche, attribuendo tali problematiche all'escalation dei costi energetici.

Il 63% rappresenta una delle percentuali più elevate registrate negli ultimi anni per queste regioni, evidenziando un profondo disagio economico e sociale. L'indagine sottolinea come la questione energetica sia diventata centrale per molti cittadini, i quali chiedono maggiore attenzione e interventi mirati a sostegno delle fasce più esposte.