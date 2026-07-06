L’Università del Molise (Unimol) ha ufficialmente reso disponibili 226 posti per l’accesso al prestigioso corso di formazione, finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico. Questa importante opportunità formativa è rivolta all’anno accademico 2025-2026 e rappresenta un passo cruciale per chi desidera intraprendere o consolidare una carriera nel settore del sostegno scolastico. L’offerta formativa si articola in modo specifico, prevedendo 50 posti dedicati alla scuola dell’infanzia, 100 posti per la scuola primaria e 76 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni al concorso sono attualmente aperte e si chiuderanno improrogabilmente alle ore 12 del prossimo 9 luglio 2026.

Il bando relativo all’XI Ciclo del Corso di Specializzazione è stato pubblicato dall’Ateneo e fornisce tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione. La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente online, utilizzando l’apposita procedura disponibile sul Portale studenti dell’Università del Molise. È fondamentale notare che la procedura di iscrizione online è stata attivata il 1 luglio 2026 e si concluderà, senza possibilità di proroga, alle ore 12 del 9 luglio 2026. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha avuto un ruolo determinante nella definizione del numero complessivo dei posti disponibili e nella calendarizzazione delle eventuali prove preselettive, garantendo trasparenza e uniformità a livello nazionale.

Calendario delle prove selettive per l’accesso al sostegno

L’Unimol ha già divulgato il calendario dettagliato delle prove selettive, un’informazione essenziale per tutti i candidati. Le prove per l’accesso alla specializzazione nella scuola dell’infanzia sono fissate per il 14 luglio 2026. Successivamente, il 15 luglio 2026 sarà la volta delle prove per la scuola primaria, mentre il 17 luglio 2026 si svolgeranno quelle per la scuola secondaria di secondo grado. L’Ateneo ha inoltre ribadito il proprio impegno nell’accogliere tutti gli idonei provenienti dai cicli precedenti, inclusi coloro che hanno conseguito l’idoneità presso altri Atenei, a condizione che siano in possesso del relativo nullaosta.

Questa disposizione mira a valorizzare l’esperienza e la preparazione di chi ha già dimostrato le competenze richieste.

Informazioni utili e supporto per la partecipazione

Per una corretta e agevole partecipazione alla selezione, i candidati sono invitati a seguire attentamente la procedura online, accessibile attraverso il sito ufficiale dell’Università del Molise, nella sezione specificamente dedicata ai servizi per gli studenti. Per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento, il personale qualificato dell’Ateneo è a completa disposizione per fornire supporto e informazioni dettagliate riguardo al bando, alle modalità di iscrizione e all’intera procedura selettiva. Gli orari in cui è possibile contattare telefonicamente il personale addetto sono i seguenti: dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, e dal lunedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Si raccomanda di consultare tempestivamente tutte le risorse disponibili per assicurarsi una partecipazione senza intoppi.