Il 28 luglio ricorre il tredicesimo anniversario della tragedia del bus avvenuta a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Tredici anni fa, un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, causando la morte di quaranta persone e segnando uno dei più gravi incidenti stradali mai registrati in Italia.

Il pullman, che stava riportando a casa fedeli da un pellegrinaggio a Pietrelcina, uscì di strada e cadde da un'altezza di circa trenta metri, dopo aver sfondato il guardrail del viadotto. Le vittime erano in gran parte residenti nella provincia di Napoli.

L'incidente coinvolse anche numerosi altri veicoli presenti sul tratto autostradale in quel momento, aggravando ulteriormente il bilancio dei feriti e delle vittime.

Dinamica dell'incidente e il ricordo delle vittime

Il bus era partito da Pozzuoli e si dirigeva verso Napoli quando, poco prima delle 20:30, il conducente perse il controllo del mezzo. Le indagini successive hanno messo in luce problemi tecnici al veicolo e carenze nelle condizioni di sicurezza del tratto autostradale. In particolare, il guardrail non riuscì a contenere l'urto del mezzo, che precipitò nel vuoto. Tra le quaranta vittime si contarono anche diversi bambini, rendendo il dramma ancora più straziante. Il ricordo della strage rimane profondamente vivo tra i familiari e le comunità locali, che ogni anno organizzano commemorazioni per onorare la memoria delle persone scomparse.

Il viadotto Acqualonga e le implicazioni sulla sicurezza

Il viadotto Acqualonga, teatro dell'incidente, è un'infrastruttura cruciale dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, una delle principali arterie del Sud Italia. Questo tratto autostradale attraversa zone montuose ed è caratterizzato da viadotti di notevole altezza. L'autostrada A16 è gestita da Autostrade per l'Italia, società responsabile della manutenzione e della sicurezza delle infrastrutture. Il viadotto Acqualonga si estende per circa 400 metri e si trova nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

La tragedia del 2013 ha avuto un impatto significativo sul dibattito pubblico riguardante la sicurezza delle infrastrutture stradali italiane.

L'evento ha catalizzato una maggiore attenzione sui controlli e sulle verifiche sia dei mezzi di trasporto che delle barriere di protezione lungo le autostrade, spingendo verso un miglioramento degli standard di sicurezza per prevenire simili catastrofi in futuro.