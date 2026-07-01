A Teggiano, in provincia di Salerno, si terrà il prossimo 13 luglio una veglia di preghiera e una fiaccolata silenziosa per il Venezuela, accompagnate da una raccolta fondi destinata alla popolazione colpita dal recente terremoto. L'iniziativa, promossa dalla Caritas della diocesi di Teggiano-Policastro, vede la partecipazione attiva della comunità diocesana e della comunità italo-venezuelana locale. L'appuntamento è fissato per le ore 20 nel piazzale dell'ex tribunale, da cui partirà la fiaccolata che condurrà i partecipanti alla chiesa della SS.

Trinità, dove si svolgerà la veglia presieduta dal vescovo Antonio De Luca.

L'obiettivo principale della serata è duplice: esprimere vicinanza concreta alla comunità italo-venezuelana e richiamare l'attenzione sulla grave situazione che affligge il Paese sudamericano. Le offerte raccolte durante la veglia saranno interamente devolute a interventi umanitari urgenti. La Caritas diocesana ha sottolineato l'importanza di tale gesto, affermando che 'il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo' e definendo la veglia 'un abbraccio concreto' a quanti stanno vivendo condizioni di profonda sofferenza.

L'emergenza in Venezuela e la risposta della Chiesa

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di solidarietà scaturito dalla devastante emergenza che ha colpito il Venezuela.

Il terremoto del 24 giugno 2026 ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione e dolore, con un bilancio che supera le 1.500 vittime e conta oltre 3.200 feriti. Migliaia di famiglie si trovano ora senza una casa, e le operazioni di soccorso sono incessanti per far fronte ai bisogni primari di una popolazione già provata da una lunga crisi umanitaria. Le stime indicano purtroppo che il numero dei decessi potrebbe superare i 10.000.

Di fronte a questa immane tragedia, la Chiesa italiana ha risposto prontamente. Il Santo Padre e la CEI hanno già fatto pervenire un aiuto economico per le prime urgenze. Diverse diocesi, tra cui quelle di Oristano e Ales-Terralba, hanno promosso giornate speciali di preghiera e solidarietà.

L'Arcivescovo Roberto Carboni, ad esempio, dopo un primo stanziamento immediato di 5.000 euro, ha indetto per domenica 12 luglio una colletta straordinaria in tutte le comunità parrocchiali. Il ricavato di queste iniziative, insieme alle offerte raccolte a Teggiano, sarà inviato tramite la Caritas Italiana per sostenere direttamente i sopravvissuti e i soccorritori impegnati sul campo, anche attraverso l'operato di Caritas Venezuela. L'appello è a non far mancare 'la preghiera e il sostegno materiale alle tante persone che soffrono per questo cataclisma'.