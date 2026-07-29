Una tragica notizia ha colpito la comunità di Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, dove un giovane di 27 anni è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio 2026. Il ragazzo, di origini peruviane e residente a Firenze, era scomparso mentre faceva il bagno nel torrente Lima, in località Ponte a Maggio, in compagnia di due amici. Le prime ricostruzioni indicano che il giovane si trovava probabilmente su un materassino che si è ribaltato, facendolo finire in acqua e impedendogli di riemergere.

Le operazioni di ricerca e soccorso

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 14:00, quando gli amici del 27enne non lo hanno più visto riemergere dal torrente Lima. Le ricerche sono state avviate immediatamente, mobilitando i soccorritori. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, il personale del 118 e il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast). Dopo alcune ore di incessanti operazioni, il corpo senza vita del giovane è stato recuperato nelle acque del torrente Lima, confermando il tragico epilogo.

Il ruolo del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano

Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) ha svolto un ruolo cruciale. Questa organizzazione è specializzata in interventi di soccorso in ambiente impervio e montano, collaborando strettamente con le autorità locali e i vigili del fuoco.

Il Sast interviene in situazioni di emergenza che coinvolgono zone montane, torrenti e aree difficilmente accessibili, mettendo a disposizione personale specializzato e attrezzature tecniche per le operazioni di ricerca e recupero di persone disperse o in difficoltà.

Questa tragedia a Bagni di Lucca si aggiunge a episodi simili avvenuti in Italia, dove la presenza di corsi d’acqua e ambienti naturali può comportare rischi anche per i bagnanti più esperti. Le autorità raccomandano massima prudenza e attenzione durante le attività ricreative nei torrenti e nelle aree naturali, sottolineando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di segnalare ogni pericolo.