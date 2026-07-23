L'Amministrazione provinciale di Bolzano prosegue con impegno su due fronti cruciali a seguito del crollo parziale che ha interessato il Palazzo di Giustizia di Bolzano. Le attività, gestite con la massima attenzione dal Dipartimento Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e catasto, mirano alla messa in sicurezza delle strutture residue e all'individuazione di una sede alternativa. L'obiettivo primario è garantire la ripresa delle attività istituzionali e giudiziarie già dal prossimo autunno, minimizzando l'impatto sulla funzionalità del sistema giudiziariolocale.

Ricerca della sede provvisoria e continuità giudiziaria

La selezione dell'immobile più idoneo a fungere da sede alternativa per il Tribunale di Bolzano è in pieno e rapido svolgimento. La ricerca di mercato, avviata con urgenza la scorsa settimana, ha generato diverse proposte che sono ora in fase di attenta valutazione. L'obiettivo primario è individuare una soluzione che garantisca la continuità delle funzioni giudiziarie in tempi brevi, permettendo al Tribunale di riprendere appieno le proprie attività. Per fornire un aggiornamento dettagliato alla stampa, l'assessore provinciale Christian Bianchi, insieme al direttore di Dipartimento Daniel Bedin, terrà un punto stampa domani alle ore 11 in piazza del Tribunale, illustrando i progressi compiuti e le prossime tappe di questo importante processo.

Il ruolo dell'Amministrazione provinciale nella gestione dell'emergenza

L'Amministrazione provinciale di Bolzano, ente di governo locale con ampie competenze, è centrale nella gestione del territorio e nell'erogazione dei servizi essenziali. Le sue attribuzioni includono infrastrutture e la tutela del patrimonio pubblico. Il Dipartimento Opere pubbliche, Valorizzazione del patrimonio, Libro fondiario e catasto è un attore chiave, responsabile della gestione ordinaria e della manutenzione degli edifici pubblici, oltre al coordinamento di interventi straordinari come quelli resi necessari dal crollo del Palazzo di Giustizia. La sua expertise è fondamentale per affrontare sia le sfide immediate legate alla sicurezza sia quelle a lungo termine per la riorganizzazione delle sedi istituzionali.

In sintesi, l'attività di ricerca di una nuova sede per il Tribunale di Bolzano e le operazioni di messa in sicurezza della struttura originaria rappresentano una priorità assoluta per l'Amministrazione provinciale. Queste azioni sono indispensabili non solo per assicurare la celere ripresa delle attività giudiziarie, ma anche per salvaguardare l'integrità del patrimonio pubblico e garantire la continuità dei servizi essenziali alla comunità. L'impegno profuso riflette la volontà di superare le difficoltà logistiche e operative, ripristinando al più presto la piena funzionalità degli uffici giudiziari.