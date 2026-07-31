L'Umbria ha affrontato una giornata di caldo intenso nel primo pomeriggio di venerdì 31 luglio 2026, con temperature che hanno superato la soglia dei 40 gradi in almeno due centri della regione. I dati rilevati dalla rete idrometeorologica regionale hanno confermato valori eccezionali: ad Arrone il termometro ha segnato 40,2 gradi, mentre ad Attigliano si è registrato un picco di 40,3 gradi, evidenziando una situazione climatica di particolare rilevanza.

Caldo diffuso e valori record

Il fenomeno del caldo estremo non si è limitato ai soli centri di Arrone e Attigliano, ma ha interessato diffusamente l'intero territorio umbro, con molte altre località che si sono avvicinate pericolosamente alla soglia dei 40 gradi.

A Terni e Orvieto, ad esempio, sono stati rilevati 39,6 gradi, mentre a San Gemini la colonnina di mercurio ha raggiunto i 39,5 gradi. Anche città più grandi come Perugia e Foligno hanno registrato temperature notevolmente alte, rispettivamente 36,4 e 37 gradi, sebbene leggermente inferiori ai picchi massimi. L'ondata di calore ha colpito anche le zone montane: alla centralina di Norcia, posta a ben 1.452 metri di altitudine, la temperatura ha superato i 28 gradi, un valore significativo per quella quota e un chiaro indicatore della portata del fenomeno.

Prospettive future e ruolo del monitoraggio

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano una persistenza delle condizioni di calore.

Per la giornata di sabato, le temperature sono attese stazionarie, mantenendosi su valori elevati. Tuttavia, per domenica è previsto un ulteriore lieve aumento, con la possibilità che le punte massime si avvicinino nuovamente ai 40 gradi nelle aree di pianura. Questo scenario sottolinea l'importanza del costante monitoraggio da parte della rete idrometeorologica regionale, un sistema cruciale per la sicurezza del territorio.

La rete idrometeorologica regionale dell'Umbria, sotto la gestione della Protezione civile regionale, svolge un ruolo fondamentale nella raccolta e diffusione di dati meteorologici in tempo reale. Attraverso una fitta rete di centraline distribuite capillarmente sul territorio, vengono acquisite informazioni essenziali per il monitoraggio delle condizioni climatiche.

Questi dati non sono solo uno strumento di conoscenza, ma rappresentano la base operativa per la gestione delle emergenze e per le attività di prevenzione legate a fenomeni meteorologici estremi, garantendo un supporto indispensabile alla popolazione e alle autorità locali nella salvaguardia della salute pubblica e del patrimonio ambientale.