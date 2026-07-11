Un tragico ritrovamento ha scosso il litorale di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, dove nel pomeriggio dell'11 luglio 2026 è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 55 anni. Il corpo senza vita è stato individuato sulla scogliera, in una zona impervia nei pressi di Is Canaleddus, lungo la suggestiva litoranea che conduce a Villasimius. La scoperta è avvenuta grazie all'intervento tempestivo della Capitaneria di porto di Cagliari, allertata in seguito alla segnalazione di scomparsa da parte dei familiari della vittima, che in mattinata non lo avevano visto rientrare a casa.

L'allarme per il mancato ritorno a casa dell'uomo era stato lanciato dai suoi congiunti in mattinata, innescando le ricerche lungo la costa. Sul luogo del ritrovamento, oltre al personale della Capitaneria di porto, sono prontamente intervenuti anche gli agenti del commissariato di Quartu, che hanno avviato i primi accertamenti. Al momento, le cause del decesso rimangono ancora avvolte nel mistero e sono oggetto di indagini da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.

Il ritrovamento e le prime indagini

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Capitaneria di porto di Cagliari, si sono concentrate subito nell'area di Is Canaleddus, un tratto di costa roccioso.

È qui che, nel pomeriggio, è stato purtroppo individuato il corpo dell'uomo. Il commissariato di Quartu ha fornito un supporto essenziale nelle fasi iniziali dell'intervento, contribuendo a delimitare l'area e a raccogliere i primi elementi utili alle indagini. Le autorità stanno ora esaminando ogni dettaglio per determinare cosa abbia causato la morte del 55enne, senza escludere ipotesi.

Il contesto geografico e l'intervento delle autorità

Quartu Sant’Elena è una delle principali località della provincia di Cagliari, situata lungo la costa sud-orientale della Sardegna. La zona del tragico ritrovamento, Is Canaleddus, si trova sulla litoranea che unisce Quartu a Villasimius, un tratto costiero noto per le sue scogliere e il paesaggio suggestivo. La Capitaneria di porto di Cagliari è responsabile della sicurezza in mare e dei soccorsi lungo il litorale, operando in coordinamento con le altre forze dell'ordine, come il commissariato locale.