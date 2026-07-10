Un volo operato dalla compagnia Ryanair, con partenza dall'aeroporto di Napoli e destinazione Venezia, ha subito un ritardo eccezionale di quasi undici ore. L'episodio, avvenuto ieri, ha coinvolto il volo FR825, originariamente programmato per decollare alle ore 8:10 del mattino. I passeggeri sono stati inizialmente fatti salire a bordo dell'aereo, ma dopo circa mezz'ora la compagnia aerea ha comunicato la presenza di un problema tecnico, costringendo tutti a scendere e a fare ritorno al gate aeroportuale.

L'attesa per i viaggiatori si è protratta per diverse ore, caratterizzata dall'assenza di informazioni chiare o aggiornamenti significativi.

Solamente nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00, è stato finalmente reso noto il nuovo orario di partenza. Il volo FR825 è infine decollato dall'aeroporto di Napoli alle ore 18:53, atterrando a Venezia alle 20:08. Questo ha comportato un ritardo complessivo di 10 ore e 38 minuti rispetto all'orario di arrivo inizialmente previsto, trasformando il viaggio in una vera e propria odissea per i passeggeri.

La vicenda ha generato notevole disagio tra i passeggeri, molti dei quali hanno cercato assistenza. In questo contesto, RimborsoAlVolo, una società specializzata nell'assistenza ai passeggeri e nel trasporto aereo, ha riferito di aver ricevuto numerose richieste di supporto dagli utenti coinvolti nel disservizio, evidenziando la necessità di tutela in simili circostanze.

Diritti dei passeggeri e compensazione pecuniaria

È importante sottolineare che, in situazioni di ritardo prolungato come quella verificatasi, i diritti dei passeggeri sono tutelati da specifiche normative europee. La società di rimborsi ha ricordato che, in caso di cancellazione di un volo o quando i viaggiatori raggiungono la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle tre ore rispetto all’orario pubblicato, scatta il diritto a una compensazione pecuniaria. L'ammontare di tale compensazione varia in base alla distanza della tratta aerea, garantendo un risarcimento proporzionale al disagio subito.

Nello specifico, per le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri, la compensazione prevista è di 250 euro.

Se la distanza è compresa tra 1500 e 3500 chilometri, l'importo sale a 400 euro. Infine, per le tratte superiori a 3500 chilometri, la compensazione raggiunge i 600 euro. Queste disposizioni mirano a risarcire i passeggeri per il tempo perso e i disagi significativi causati da interruzioni impreviste del servizio aereo.

Il volo FR825: rotta e dettagli operativi

Il volo FR825 in questione collega l'aeroporto di Napoli Capodichino con l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Questa tratta interna, che copre una distanza di circa 535 chilometri, è operata regolarmente dalla compagnia aerea Ryanair. I dati di tracciamento dei voli indicano che questa rotta viene effettuata con una frequenza giornaliera, evidenziando la sua importanza nel network di collegamenti nazionali e la sua affidabilità in condizioni normali.

L'aeroporto di Venezia Marco Polo rappresenta uno degli scali aerei principali del Nord Italia, fungendo da cruciale snodo per numerosi collegamenti sia nazionali che internazionali. La sua rilevanza strategica lo rende un punto di arrivo e partenza fondamentale per milioni di passeggeri ogni anno, sottolineando l'impatto di ritardi su un hub così importante.