La spiaggia di Senigallia, in provincia di Ancona, si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di XMasters, un evento di nove giorni dedicato alle discipline sportive non convenzionali, al benessere personale, alla musica e all’attenzione per la natura. Dall’11 al 19 luglio, il lungomare Mameli si trasformerà in un imponente villaggio sportivo di circa 40.000 metri quadrati, pronto a ricevere decine di migliaia di spettatori e partecipanti da ogni parte d’Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti clou dell’estate.

Per garantire la sicurezza sanitaria di atleti e pubblico, Anpas Marche (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ha predisposto un piano operativo capillare.

Questo prevede l’impiego di 36 ambulanze e 134 volontari e volontarie, che assicureranno un presidio costante e tempestivo lungo l’intera area della manifestazione. La capacità operativa dell’associazione è considerata determinante per la gestione di un evento di tale portata, con l’obiettivo di tutelare la salute di migliaia di persone durante i giorni di sport e divertimento.

Il programma sportivo e le attrazioni principali

L’edizione 2026 di XMasters, organizzata da Skills Comunicazione, prenderà il via ufficiale sabato 11 luglio alle 5.36 con la tradizionale Alba Run sulla spiaggia. Il calendario dei nove giorni è ricco di attività e competizioni. Tra le conferme agonistiche spiccano il Cross Challenge, con oltre 200 iscritti, e il beach rugby, che vedrà la partecipazione di più di 400 atleti.

L’evento segnerà anche storici debutti, introducendo discipline come la pallanuoto e il pickleball, quest’ultima offerta al pubblico con la possibilità di prove gratuite.

Il villaggio ospiterà un’ampia varietà di sport, tra cui beach volley, beach handball e basket. Tra le stelle presenti, il campione olimpionico di beach volley Alex Ranghieri condurrà un workshop tecnico il 17 luglio. Sabato 18 luglio, l’atleta di parkour Marco Sergi, conosciuto come “Markour”, sarà protagonista di un talk e un workshop esclusivo. Spazio anche agli sport da combattimento con il campionato XM Sunset Fight di K1 e Muay Thai, che vedrà il ritorno di Jordan Valdinocci il 12 luglio, e la tradizionale riunione di pugilato il 15 luglio con un match professionistico.

Completano l’offerta lo skate contest, le mini moto da cross elettriche per i più piccoli, il motocross freestyle, la mototerapia e numerosi corsi dedicati al benessere.

Musica, intrattenimento e impatto sul territorio

Le giornate di XMasters saranno animate dalla presenza di Radio 105, official media partner, che trasmetterà in diretta dallo studio mobile con i programmi cult La Carovana di 105, 105 Mindset e Tutto Bene a 105. Al calare del sole, la spiaggia si trasformerà in una grande arena per eventi serali. Si inizierà sabato 11 luglio con la notte Trashick. Giovedì 16 luglio sarà la volta dello show gratuito dello Zoo di 105, mentre il culmine dell’intrattenimento è atteso venerdì 17 luglio con il “No Limits Party” e l’attesissimo concerto di Carl Brave in riva al mare, seguito dal dj set di Damianito.

L’evento XMasters non è solo un appuntamento sportivo e di intrattenimento, ma rappresenta anche una significativa vetrina per Senigallia e per l’intera regione Marche. Le istituzioni locali riconoscono il suo forte impatto economico, generando valore per la città con ricadute positive su strutture ricettive, stabilimenti balneari, pubblici esercizi e negozi. Si configura come un modello di sviluppo che unisce la promozione del territorio, l’economia e il benessere, coinvolgendo attivamente famiglie, turisti e appassionati da tutta Italia.