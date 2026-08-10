Al Policlinico Umberto I di Roma, la sicurezza per pazienti, operatori sanitari e cittadini che frequentano quotidianamente la struttura viene rafforzata grazie a un innovativo servizio di pattugliamento. I carabinieri della caserma Macao hanno infatti adottato biciclette e motorini elettrici per le loro attività di sorveglianza. Questa significativa iniziativa prende forma grazie alla stretta collaborazione tra la Direzione strategica del Policlinico e le forze dell'ordine, mirando a migliorare la vivibilità e la tranquillità all'interno dell'area ospedaliera.

L'introduzione di questi mezzi ecologici e veloci permette ai carabinieri di garantire una presenza più capillare e un intervento tempestivo. Le biciclette e i motorini elettrici si rivelano particolarmente efficaci per raggiungere anche le aree del Policlinico meno accessibili ai mezzi tradizionali. Alcune zone dell'ospedale, infatti, sono più esposte al rischio di degrado e abbandono, e il nuovo sistema di pattugliamento consentirà un monitoraggio più efficace di questi spazi, assicurando maggiore ordine e decoro.

Il rafforzamento del presidio di sicurezza

Il potenziamento del presidio di sicurezza presso il Policlinico Umberto I ha l'obiettivo primario di assicurare una maggiore serenità a chi ogni giorno lavora e si reca nella struttura.

L'utilizzo di mezzi elettrici, oltre a garantire l'efficacia dell'intervento delle forze dell'ordine, si inserisce in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale e attenzione all'ecologia. L'impegno congiunto della Direzione strategica e dei carabinieri della caserma Macao ha reso possibile l'implementazione di questo progetto.

L'obiettivo principale è quello di «rafforzare ulteriormente il presidio del Policlinico, assicurando maggiore sicurezza e vivibilità per chi ogni giorno frequenta e lavora all'interno della struttura». La scelta di biciclette e motorini elettrici risponde anche alla necessità di coprire rapidamente l'intera vasta area ospedaliera, spesso caratterizzata da spazi estesi e talvolta difficilmente raggiungibili con i veicoli convenzionali, ottimizzando così i tempi di risposta e la visibilità delle forze dell'ordine.

La mobilità elettrica nelle operazioni dei Carabinieri

L'adozione della mobilità elettrica da parte dei carabinieri non è un'iniziativa isolata al Policlinico Umberto I di Roma. In diverse altre località del Lazio, come le isole di Ponza e Ventotene, i carabinieri hanno già integrato con successo veicoli elettrici per le attività di pattugliamento, specialmente durante i periodi di maggiore afflusso turistico estivo. Questa scelta strategica si allinea a una politica generale di sostenibilità ambientale e di riduzione delle emissioni inquinanti.

La valorizzazione di veicoli a basso impatto ambientale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente evidenzia come la mobilità elettrica stia diventando un pilastro sempre più centrale nelle strategie operative delle forze dell'ordine.

Questo approccio moderno contribuisce sia alla protezione degli spazi pubblici sia al rispetto delle esigenze ecologiche delle comunità locali, dimostrando un impegno concreto verso un futuro più sostenibile.