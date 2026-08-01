Una vasta operazione dei Carabinieri ha interessato l'area dell'Anconetano, con una serie di controlli e interventi tra Arcevia, Jesi e Senigallia. Le attività, svoltesi tra il 31 luglio e il 1 agosto 2026, hanno portato a numerosi arresti e denunce per reati che spaziano dal possesso abusivo di armi alla detenzione di sostanze stupefacenti, oltre a casi di guida in stato di ebbrezza.

Operazioni antidroga e sequestri di armi

Ad Arcevia, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 55 anni, residente in un comune limitrofo, sorpreso a guidare in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 0,96 g/l.

Durante la perquisizione del veicolo, è stato rinvenuto un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri, occultato nel portaoggetti sotto il sedile. L'uomo è stato prontamente denunciato a piede libero.

A Jesi, in viale Cavallotti, l'attenzione dei militari si è concentrata su un ventenne di origini nigeriane, residente in città, trovato in possesso di un machete con una lama di ben 27 centimetri. L'arma è stata sequestrata e il giovane denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Sempre a Jesi, in via Albert Schweitzer, i Carabinieri hanno intercettato un'utilitaria con a bordo due uomini, di 40 e 35 anni, entrambi di origini albanesi e con precedenti di polizia. I due hanno tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino.

Recuperato dai militari, l'involucro conteneva 85 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 56 grammi. I soggetti erano inoltre in possesso di circa 3 mila euro in contanti. Per entrambi è scattato l'arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio, e sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa di convalida.

A Senigallia, un 35enne del posto è stato oggetto di una perquisizione personale e domiciliare. Nel deposito di pertinenza dell'abitazione, i Carabinieri hanno scoperto 522 grammi di sostanza cannabinoide sintetica e 13 grammi di metanfetamina. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e l'ingente quantitativo di droga è stato sequestrato.

Controlli stradali e denunce per guida in stato di ebbrezza

Le operazioni hanno incluso anche interventi sulla sicurezza stradale. Sulla Sp Corinaldese, nella notte, i Carabinieri sono intervenuti in soccorso di un automobilista di 46 anni che, dopo aver perso il controllo del veicolo, si è schiantato contro un muretto ribaltandosi. Sottoposto all'alcoltest, l'uomo, residente in un comune limitrofo, ha registrato un tasso alcolemico di 1,90 gr/lt. Per lui è scattata l'immediata denuncia per guida in stato di alterazione alcolica, con il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Un episodio simile si è verificato sul Lungomare Mameli, dove, intorno alle 2, un automobilista 50enne alla guida di un'utilitaria è stato fermato.

Anche in questo caso, l'accertamento alcolimetrico ha dato esito positivo, con un tasso di 1,34 gr/lt. I Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia in stato di libertà, affidando il veicolo a un'altra persona idonea alla guida.

Precedenti operazioni antidroga nell'Anconetano

Questi interventi si inseriscono in un più ampio contesto di lotta allo spaccio di droga nell'Anconetano. Già il 22 luglio 2026, i Carabinieri di Osimo e Jesi avevano denunciato un 35enne di origini albanesi, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo era stato fermato in una zona periferica di Jesi in possesso di 47 dosi di cocaina, pari a 22,5 grammi, che stava tentando di occultare. In un'altra operazione, i Carabinieri della stazione di Agugliano avevano denunciato un 24enne del posto per cessione di sostanza stupefacente.