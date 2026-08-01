La Polizia aeroportuale ha esteso in modo significativo i controlli selettivi a tutti i voli in arrivo dalla Spagna negli scali milanesi di Malpensa e Linate. Questa decisione rappresenta un'evoluzione delle procedure di sicurezza, ampliando notevolmente il raggio d'azione rispetto alle disposizioni iniziali. In precedenza, infatti, le verifiche erano circoscritte a un numero limitato di rotte e a specifiche categorie di passeggeri.

Controlli rafforzati negli aeroporti lombardi

In una fase iniziale, le operazioni di controllo si concentravano esclusivamente sui passeggeri in transito da alcune città spagnole ben definite, tra cui Madrid, Malaga, Alicante e Siviglia.

Particolare attenzione era riservata ai viaggiatori provenienti da Paesi terzi, ovvero nazioni non appartenenti all'Unione Europea, che giungevano sul territorio italiano dal Paese iberico.

L'ampliamento del perimetro dei controlli, che ora abbraccia ogni rotta aerea dalla Spagna, è stato deliberato a seguito dei primi accertamenti. Questa misura si inserisce nel contesto della sospensione temporanea degli accordi Schengen tra Italia e Spagna, una decisione presa dal governo. Tale mossa ha reso necessaria una revisione delle politiche di frontiera, rafforzando la sicurezza e il monitoraggio dei flussi di persone in ingresso nel Paese attraverso i principali snodi aeroportuali.

Le nuove procedure di verifica nel dettaglio

Con questa direttiva, la Polizia aeroportuale di Linate e Malpensa è incaricata di sottoporre a verifiche selettive ogni passeggero e volo proveniente dagli aeroporti spagnoli. Non vi sarà più alcuna distinzione basata sulla città di partenza o nazionalità. L'obiettivo primario è garantire una copertura completa e uniforme su tutte le connessioni aeree con la Spagna, assicurando un livello di sicurezza elevato e costante negli scali lombardi, punti nevralgici per il traffico internazionale e la sicurezza nazionale.