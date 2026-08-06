Il 6 agosto 2026 ha segnato un momento significativo per la Masseria Crisci di Montemurro, situata in provincia di Potenza, con la consegna ufficiale delle chiavi della struttura alla Regione Basilicata. Questo evento rappresenta l'inizio di una fase nuova e strategica per il complesso, come sottolineato dal capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Basilicata. È stata evidenziata l'urgenza di definire gli interventi necessari per la riqualificazione della masseria e di stabilire, in stretta collaborazione con il Comune di Montemurro, una programmazione dettagliata delle future attività e delle risorse economiche da impiegare.

Il rappresentante del Partito Democratico ha ricordato come la vicenda della Masseria Crisci sia stata seguita e sollecitata con determinazione fin dall'inizio della legislatura, attraverso numerose interlocuzioni e audizioni nelle Commissioni, sempre al fianco del Comune di Montemurro. Questo passaggio, pur potendo apparire come un atto meramente burocratico, costituisce in realtà il punto di arrivo di un lungo e complesso lavoro che ha permesso di definire un equilibrio chiaro nelle competenze tra il Demanio idrico e la Regione Basilicata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'assessora all’ambiente Laura Mongiello, ai dirigenti e funzionari del dipartimento regionale, e al sindaco di Montemurro, tutti presenti al sopralluogo che ha sancito questo importante traguardo.

Valorizzazione della Masseria Crisci e del Lago Pertusillo

La Masseria Crisci, secondo le dichiarazioni, può assumere un ruolo di riferimento cruciale anche per la valorizzazione del Lago Pertusillo, le cui sponde bagnano la suggestiva area archeologica di Grumentum. È stata ribadita l'importanza che la Giunta regionale adotti con la massima celerità il regolamento sulle concessioni demaniali e, in particolare, la disciplina specifica relativa alla navigabilità del lago. Questa misura, già annunciata dall'assessorato e sollecitata con insistenza negli ultimi mesi, è considerata fondamentale. Il tema della Masseria Crisci è infatti strettamente connesso alla necessità di avere processi autorizzativi più chiari e definiti, che consentano di sfruttare appieno le potenzialità del lago, sia sotto il profilo della navigabilità sia, più in generale, per le sue potenzialità ambientali, turistiche e sportive.

Prospettive future per la struttura e il territorio

È stato precisato che i tempi per la progettazione della riqualificazione, la realizzazione degli interventi e l'avvio effettivo di un progetto di gestione per la Masseria Crisci non saranno brevi. Per ampliare il processo di partecipazione e per meglio finalizzare una prospettiva che, attraverso l'apporto di competenze e professionalità, possa generare valore per il territorio, è stata suggerita l'attivazione di un concorso di idee. Questa iniziativa potrebbe contribuire a raccogliere proposte innovative e a delineare un futuro sostenibile per la Masseria Crisci, trasformandola in un volano di sviluppo per l'intera area.