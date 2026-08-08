La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso una ferma condanna per quanto accaduto durante la commemorazione delle vittime della tragedia di Marcinelle, definendo il gesto compiuto da alcuni rappresentanti della CGIL come "grave e vergognoso". L'episodio si è verificato nel corso della solenne cerimonia dedicata ai 262 lavoratori che persero la vita nella miniera belga. In quel frangente, alcuni membri del sindacato hanno scelto di voltare le spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa interveniva, leggendo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La contestazione durante l'omaggio alle vittime

La protesta dei rappresentanti della CGIL si è manifestata proprio nel momento in cui le istituzioni italiane rendevano omaggio alle vittime della tragedia mineraria. La premier Meloni ha sottolineato con enfasi che "voltare le spalle durante la commemorazione di Marcinelle è un gesto grave e vergognoso". Ha inoltre aggiunto che tale atto si è configurato come una contestazione politica trasformata in un inaccettabile "gesto di disprezzo verso le Istituzioni dello Stato", proprio mentre l’Italia ricordava le 262 vittime e il sacrificio di tanti nostri connazionali.

Marcinelle: luogo di memoria e rispetto, non di divisioni

Il presidente del Consiglio ha evidenziato che la gravità del gesto è ulteriormente accentuata dal fatto che sia stato compiuto da rappresentanti di un’organizzazione sindacale che ha tra le sue ragioni d’essere la tutela e la rappresentanza dei lavoratori.

"Ed è ancora più grave se a farlo sono rappresentanti di un’organizzazione che ha tra le proprie ragioni d’essere la rappresentanza e la tutela dei lavoratori", ha ribadito Meloni. La premier ha poi concluso affermando che "Marcinelle non è il luogo per le divisioni politiche. È il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Chi oggi ha scelto di voltare le spalle ha mancato di rispetto a tutto questo".

La commemorazione di Marcinelle rappresenta annualmente un momento cruciale di ricordo e profonda riflessione sul sacrificio dei lavoratori italiani emigrati all’estero. In particolare, si onora la memoria di coloro che furono coinvolti nell’incidente dell’8 agosto 1956, una delle più devastanti tragedie minerarie nella storia europea.