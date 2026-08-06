Una bambina di sei anni è stata vittima di un grave incidente nella tarda serata di ieri, quando è caduta accidentalmente dalla finestra di un appartamento. L'abitazione si trova al secondo piano rialzato di una palazzina residenziale nella periferia di Mesagne. Data la gravità delle lesioni, la piccola è stata immediatamente trasferita d'urgenza da Brindisi al Policlinico di Bari. Il trasporto, avvenuto in condizioni di massima delicatezza, ha richiesto un'ambulanza scortata da una volante della polizia, a testimonianza dell'urgenza del caso.

Le Condizioni Cliniche: Politrauma e Prognosi Riservata

Attualmente, la bambina è ricoverata in condizioni critiche nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari. I medici hanno riscontrato un grave politrauma che ha interessato le aree cranica, toracica e addominale. La piccola è intubata e la sua prognosi è stata dichiarata riservata, a causa della serietà delle lesioni riportate nella caduta dal secondo piano. L'equipe medica sta monitorando costantemente le sue condizioni, impegnata a stabilizzare il quadro clinico e a gestire le conseguenze del trauma.

Indagini in Corso per Chiarire la Dinamica

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i poliziotti del commissariato di Mesagne, che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto.

Il loro lavoro è volto a ricostruire con precisione la dinamica che ha portato alla caduta della bambina dalla finestra dell'appartamento. Gli agenti stanno raccogliendo ogni elemento utile e ascoltando eventuali testimonianze, al fine di comprendere le circostanze esatte. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità o concause che possano aver contribuito a questo drammatico episodio, per un'analisi scrupolosa dei fatti.

L'episodio ha suscitato profonda apprensione e vasta attenzione nella comunità locale di Mesagne, che segue con apprensione gli sviluppi. Le autorità sanitarie continuano a monitorare incessantemente la situazione clinica della bambina, fornendo costanti aggiornamenti. Parallelamente, le forze dell'ordine proseguono con la raccolta di elementi utili per le indagini, mantenendo un coordinamento per chiarire ogni aspetto. La speranza è che la piccola possa superare questo momento critico e che le indagini portino a risposte definitive.