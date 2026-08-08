È stato pubblicato a Roma il bando per i Buoni Libro 2026-2027, un'iniziativa volta a sostenere le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, oltre che dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Questa misura si rivolge specificamente ai nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 15.493,71 euro, in piena osservanza delle “Linee guida” emanate dalla Regione Lazio il 29 luglio 2026.

Per l'anno scolastico 2026-2027, i contributi economici sono differenziati: ammontano a 230 euro per le classi prime della scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado.

Per tutte le altre classi, il contributo fissato è di 175 euro. I buoni consentiranno l'acquisto di un'ampia gamma di materiali didattici, inclusi libri di testo cartacei e digitali, dizionari, testi di narrativa consigliati dagli istituti, software specifici e altri strumenti utili come notebook e tablet.

Erogazione e supporto per i Buoni Libro

Roma Capitale ha confermato anche per questa edizione l'erogazione dei contributi all'inizio dell'anno scolastico, permettendo alle famiglie di utilizzare i buoni direttamente presso gli esercizi accreditati. Questa modalità elimina la necessità di anticipare le spese e di attendere successivi rimborsi, semplificando notevolmente la procedura. Sono state inoltre previste misure di accompagnamento specifiche per supportare le famiglie che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nella presentazione delle domande.

Il supporto sarà garantito attraverso una rete di servizi territoriali: le associazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS, i Facilitatori Digitali presenti negli uffici anagrafici municipali, la Rete Scuole Migranti e gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) dei Municipi. Ulteriori servizi saranno dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico.

Accreditamento delle librerie convenzionate

Contestualmente, sono stati aperti i termini per l'iscrizione all'elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate che forniranno i libri di testo e i sussidi digitali agli studenti delle scuole di Roma per l'anno scolastico 2026/27. Le librerie che si sono già accreditate per l'anno scolastico 2025/26 e desiderano continuare a far parte dell'elenco devono riconfermare la propria iscrizione.

La scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento è fissata per le ore 23:59 del 5 giugno 2026. Le richieste, complete di tutta la documentazione necessaria, devono essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo specificato dal Dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale del Comune di Roma. Informazioni aggiuntive, modulistica e contatti per assistenza sono disponibili sulle pagine dedicate del dipartimento.

Queste iniziative congiunte mirano a rafforzare il diritto allo studio e a facilitare l'accesso ai materiali didattici essenziali per tutte le famiglie aventi diritto, grazie a una procedura semplificata e al coinvolgimento attivo di enti e servizi presenti sul territorio.