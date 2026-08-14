Un'altra giornata di intensa emergenza ha colpito la Sardegna, con numerosi incendi che hanno richiesto l'intervento massiccio di mezzi aerei e squadre a terra. L'allarme più significativo è scattato a Samugheo, dove un vasto rogo ha minacciato le campagne circostanti, in particolare nella zona di Perdi Scaddazzu. Per contenere l'avanzata delle fiamme, sono stati impiegati tre elicotteri della flotta regionale. Nelle ore serali, un Canadair della flotta nazionale si è unito alle operazioni, fornendo un supporto cruciale per lo spegnimento dall'alto e contribuendo a domare l'incendio.

La situazione è stata particolarmente critica anche a Bortigiadas, dove un focolaio già attivo nei giorni precedenti si è purtroppo riattivato. Nonostante le operazioni di bonifica fossero proseguite senza sosta fino alla mattina, le fiamme sono divampate nuovamente nella località 'Case La Fronti'. La ripresa del rogo ha reso necessario l'immediato intervento aereo, con un elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di Limbara. A terra, il coordinamento delle complesse operazioni di spegnimento è stato affidato al Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Calangianus, che ha guidato le squadre impegnate sul campo.

Interventi su più fronti nell'isola

L'emergenza si è estesa a diverse altre località dell'isola, dimostrando la vastità del fenomeno.

Nelle campagne di Lei, in località 'Primaghe', sono intervenuti un elicottero e il Gauf (Gruppo di analisi e uso del Fuoco) di Nuoro, specializzato nell'analisi e nella gestione degli incendi. Anche a Buddusò, nella zona di 'M. Cucumiau', è stato impiegato un elicottero Super Puma, un mezzo potente e versatile per il contrasto ai roghi. La giornata ha visto poi l'apertura di due nuovi e preoccupanti fronti: un incendio è divampato a Bultei, in località 'Sa Ucca de Joanne Prune', quasi contemporaneamente a un secondo rogo scoppiato a Villamassargia, in località 'Ex M. O. de Flumini'. Questi eventi ravvicinati hanno messo ulteriormente sotto pressione i mezzi e il personale impegnato.

Il ruolo strategico del Corpo Forestale

Il Corpo Forestale della Regione Sardegna si conferma un pilastro fondamentale nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi sull'isola. L'ente, dotato di una propria flotta aerea regionale composta da numerosi elicotteri, è costantemente supportato dalla flotta nazionale di Canadair, garantendo una risposta efficace e coordinata. Il Corpo Forestale ha il compito di coordinare tutte le operazioni di spegnimento e le successive attività di bonifica nelle aree colpite, essenziali per evitare nuove riattivazioni. Attraverso una rete capillare di stazioni distribuite su tutto il territorio regionale, il Corpo assicura interventi tempestivi e un'efficace collaborazione con le altre forze di protezione civile, con l'obiettivo primario di tutelare l'ambiente e garantire la sicurezza pubblica.