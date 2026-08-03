La scuola di Sasso di Castalda, un comune situato in provincia di Potenza, si appresta a subire una profonda trasformazione che la porterà a diventare un edificio a energia quasi zero. L'amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente questo significativo intervento di riqualificazione energetica, un'iniziativa che si propone di modernizzare radicalmente la struttura scolastica e di farne un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale. La realizzazione di questo ambizioso progetto è stata resa possibile grazie all'ottenimento di un importante finanziamento, aggiudicato nell'ambito delle opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Questa risorsa rappresenta un'occasione fondamentale per l'innovazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche essenziali per la comunità locale.

Dettagli e obiettivi della riqualificazione

L'intervento prevede un'accurata e completa opera di adeguamento dell'edificio scolastico, con l'intento di conformarlo e, in molti aspetti, superare le più recenti e stringenti normative in materia di efficienza energetica. L'obiettivo primario e strategico è la drastica riduzione dei consumi energetici complessivi della struttura. Una volta completati tutti i lavori, la scuola sarà classificata come un Nzeb, acronimo che sta per "Nearly Zero Energy Building". Questa particolare categoria identifica gli edifici che si distinguono per un fabbisogno energetico estremamente contenuto, quasi nullo, e che riescono a coprire la maggior parte delle proprie necessità energetiche attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Il sindaco di Sasso di Castalda ha espresso con chiarezza l'importanza di questa iniziativa, affermando che "questo progetto rappresenta un passo fondamentale e lungimirante per l'intera comunità locale e, al contempo, un contributo concreto e tangibile alla sostenibilità ambientale del nostro territorio, proiettandoci verso un futuro più verde e responsabile".

Il ruolo strategico del Pnrr e i benefici per la comunità

Il finanziamento ottenuto per la scuola di Sasso di Castalda si inserisce in un contesto più ampio di risorse messe a disposizione dal Pnrr, specificamente destinate alla riqualificazione degli edifici pubblici, con un'enfasi particolare sulle strutture scolastiche. Questa iniziativa non è da considerarsi un evento isolato, ma si colloca organicamente all'interno di una strategia regionale ben definita, mirata al miglioramento complessivo dell'efficienza energetica e della qualità degli ambienti dedicati all'istruzione in tutta la Basilicata.

Al termine dei lavori di ammodernamento, la scuola potrà beneficiare di sistemi di isolamento termico avanzati e di impianti tecnologici di ultima generazione, che garantiranno prestazioni energetiche superiori. Questi significativi miglioramenti porteranno vantaggi concreti e multidimensionali: non solo una notevole riduzione dell'impatto ambientale e dei costi di gestione, ma anche un incremento del comfort e del benessere per l'intera comunità scolastica, offrendo un ambiente di apprendimento più moderno, salubre, sicuro ed efficiente per studenti e personale.