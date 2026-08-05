La Cisl Scuola Sardegna lancia un allarme sulla carenza di personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. Su 1.178 posti disponibili, solo 419 assunzioni sono state autorizzate, lasciando 759 posizioni vacanti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha informato di questi dati. Giovanna Fadda, segretaria generale della Cisl Scuola Sardegna, ha definito ogni assunzione una «conquista importante», ma ha sottolineato la distanza dal garantire la stabilità necessaria.

Cisl: Urgente stabilizzare il personale ATA

Le assunzioni coprono poco più di un terzo delle disponibilità, rendendo indispensabile un maggiore impegno nella stabilizzazione del personale.

La Cisl Scuola Sardegna evidenzia che il problema non è solo numerico, ma incide sulla capacità delle scuole di assicurare servizi efficienti e continuità. Fadda ha evidenziato il ruolo di collaboratori scolastici (sicurezza, accoglienza), assistenti amministrativi (segreterie) e assistenti tecnici (laboratori, didattica). Richiesta attenzione anche per i direttori dei servizi generali e amministrativi.

Graduatorie provvisorie posizioni economiche ATA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che, dal 29 maggio 2026, sono disponibili le graduatorie provinciali provvisorie per i candidati che hanno superato la prova finale per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA.

Inserimento per profilo e tipologia. L'ordine è per punteggio; a parità, anzianità e poi preferenze. Pubblicazione entro il 5 giugno 2026. Reclami possibili. Le graduatorie definitive saranno approvate entro il 19 giugno 2026.

Sardegna: Riconoscere specificità per il diritto allo studio

La Cisl Scuola Sardegna ha evidenziato le caratteristiche uniche dell'isola, che dovrebbero essere riconosciute nelle politiche nazionali sugli organici. Garantire personale sufficiente significa tutelare il diritto allo studio, assicurare servizi efficienti alle famiglie e contrastare lo spopolamento delle aree interne.