Il 4 agosto 2026, la città di Trieste ha ospitato una significativa cerimonia in Piazza Unità d’Italia: l’ammainabandiera. In questa occasione solenne, Lilia Fredella, il Questore di Trieste, ha rivolto un messaggio ispiratore ai 415 frequentatori del 233° corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Questi futuri servitori dello Stato, che il giorno successivo avrebbero prestato il loro giuramento presso la Scuola Allievi Agenti della polizia di Trieste, sono stati esortati a non dimenticare mai l’essenza del loro ruolo: “La divisa che portate è al servizio della gente, al servizio della legalità e della libertà dei cittadini.

Non lo dimenticate mai. Conservate sempre l'idea del lavoro di squadra, siate sempre amici e colleghi”. Un monito che sottolinea la profonda responsabilità e l'etica professionale che li attende.

Alla cerimonia hanno partecipato anche altre importanti figure istituzionali, tra cui Giuseppe Petronzi, il Prefetto di Trieste, e Pierpaolo Roberti, l’Assessore regionale alla Sicurezza. Il Prefetto Petronzi ha messo in evidenza il ruolo cruciale degli agenti, affermando: “Voi farete parte di coloro che non si possono sottrarre al momento del bisogno – che non è sempre programmato, è imprevedibile”. L’Assessore Roberti ha espresso l’auspicio che gli allievi possano mantenere “lo stesso entusiasmo che vi ha portato a vestire questa maglia, a inseguire il sogno di diventare agenti di polizia di Stato”.

Anche il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha preso la parola, ricordando le sfide e le difficoltà che affrontano coloro che scelgono di entrare a far parte delle forze dell’ordine, pur mantenendo un atteggiamento ottimistico verso il futuro che li attende.

Il Giuramento e il Percorso Formativo dei Nuovi Agenti

La cerimonia di giuramento degli agenti rappresenta un momento di fondamentale importanza nel percorso formativo dei giovani poliziotti. Presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste, i frequentatori del corso ricevono una preparazione specifica e approfondita, essenziale prima di essere assegnati agli uffici operativi dislocati su tutto il territorio nazionale. Durante questo periodo intensivo di formazione, vengono trasmessi e consolidati valori imprescindibili come il lavoro di squadra e il servizio alla comunità, principi che sono stati vividamente richiamati anche dagli interventi delle autorità presenti.

Questa fase è cruciale per forgiare professionisti dedicati e competenti.

La Scuola Allievi Agenti “Vincenzo Raiola” di Trieste: Un Polo di Eccellenza

La Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, intitolata a Vincenzo Raiola, è una delle strutture cardine dedicate alla formazione dei futuri agenti. Qui si svolgono corsi specialistici volti a preparare il personale per l’ingresso nei ruoli operativi. La scuola ospita regolarmente cerimonie significative come il giuramento e l’ammainabandiera, eventi che coinvolgono attivamente le istituzioni locali e le famiglie dei giovani agenti, rafforzando il legame con la comunità. Dopo aver prestato il solenne giuramento, i neo-agenti iniziano il loro tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione in tutta Italia, completando così il rigoroso percorso di formazione previsto dal programma della Polizia di Stato e iniziando la loro carriera al servizio del Paese.