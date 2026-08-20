Il nuovo anno scolastico in Umbria inizierà lunedì 14 settembre 2026. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027, annunciato dall’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, che fissa avvio e conclusione delle attività per tutti gli ordini di scuola. Primaria e secondaria (primo e secondo grado) termineranno l’8 giugno 2027; l’infanzia il 30 giugno 2027. Il calendario prevede 207 giorni (206 se il patrono cade in un lavorativo). Le scuole possono adattarlo alle proprie esigenze, rispettando la normativa nazionale.

Calendario Nazionale: Inizi e Termini

Il rientro tra i banchi vedrà per primi gli studenti di Bolzano il 7 settembre. Seguiranno il 10 settembre Veneto, Trento e Valle d’Aosta. Il 14 settembre, insieme all’Umbria, riprenderanno le lezioni in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte. Il 15 settembre sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Abruzzo, Basilicata e Sardegna inizieranno il 16 settembre, mentre la Puglia chiuderà il 17 settembre.

Per la fine delle lezioni: 5 giugno 2027 (Emilia-Romagna, Marche); 8 giugno (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Umbria, Trento); 9 giugno (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Molise, Valle d’Aosta); 10 giugno (Piemonte, Sicilia, Toscana); 12 giugno (Veneto); 16 giugno (Bolzano).

Ponti e Festività in Umbria

Le sospensioni delle lezioni in Umbria includono: le domeniche; l’8 dicembre 2026; le vacanze natalizie (dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027); la pausa pasquale (dal 25 al 30 marzo 2027, Pasqua il 28 marzo). Ulteriori giorni di sospensione sono il 2 novembre 2026 (ponte fine settimana) e il 7 dicembre 2026 (ponte dell’Immacolata).

Le scuole comunicheranno eventuali variazioni a famiglie, enti locali e Ufficio scolastico regionale. Il calendario sarà pubblicato sul sito e nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.