La ciambella al cappuccino è una torta squisita e soffice, da gustare fetta dopo fetta. Il sapore intenso di caffè si miscela agli altri ingredienti sani e genuini, generando un dolce che risulta perfetto sia per la colazione che per un'occasione speciale. Dolce classico della tradizione italiana, la ciambella al cappuccino è una torta fatta in casa che ricorda i sapori di un tempo, cucinata dalla nonna e tramandata di generazione in generazione. Sarà possibile gustare tutta la genuinità di questa ricetta al naturale o guarnendola a cottura ultimata con una deliziosa ganache al cioccolato, che trasforma la morbida ciambella in una torta ideale per festeggiare un evento importante.

Analizziamo gli ingredienti e il procedimento per confezionare una fragrante ciambella al cappuccino.

Lista degli ingredienti per la ciambella al cappuccino

- 3 uova

- 200 grammi di zucchero

- 100 grammi di burro

- 350 grammi di farina 00

- 100 millilitri di caffè

- 1/2 bustina di lievito

- 1 pizzico di bicarbonato

Per la ganache al cioccolato e caffè occorrono:

- 150 grammi di panna per dolci

- 150 grammi di cioccolato fondente

- 2 cucchiai di caffè

Procedimento della ciambella al cappuccino

Aprire le uova e separare i bianchi dai tuorli.

I primi andranno montati in un contenitore utilizzando il frullino elettrico: i tuorli andranno miscelati allo zucchero, montando il tutto sempre con il frullatore fino a ottenere una crema soffice e spumosa. Ammorbidire il burro e integrarlo nell'impasto, girando ripetutamente per far amalgamare tutti gli ingredienti. Versare il caffè a filo, continuando a miscelare. A questo punto, integrare anche la farina a pioggia, il lievito e un pizzico di bicarbonato. Montare ancora fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Adesso si potrà incorporare anche l'albume d'uovo montato precedentemente, versandolo nell'impasto e miscelandolo delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto. Imburrare ed infarinare uno stampo per ciambella e versare l'impasto nel suo interno. Preriscaldare il forno a 180 °C e cuocere la torta per circa 30 minuti.

Quando la ciambella al cappuccino sarà cotta, lasciar intiepidire e servire con una spolverata di zucchero a velo.

Procedura per preparare la ganache al caffè

Per una torta ancor più golosa, sarà possibile ricoprire la ciambella al cappuccino con una ganache al cioccolato. Ecco il procedimento passo passo. Tritare 150 grammi di cioccolato e riporli in un recipiente. Aggiungere 150 millilitri di panna bollente e 2 cucchiai di caffè. Mescolare fino ad ottenere una crema densa, che andrà versata sulla torta al cappuccino. Una squisita glassatura trasformerà questo dessert in una torta ideale per i grandi eventi.