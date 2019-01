Annuncio

Annuncio

Le lasagne alla crema di pesto, spinaci e ricotta rappresentano un piatto delizioso, ricco e sensazionale, perfetto per un pranzo domenicale o un'occasione speciale. Gli ospiti invitati a pranzo o a cena non resisteranno a commentare questa ricetta succulenta e sostanziosa [VIDEO] ma al tempo stesso delicata. Vari strati di lasagne classiche, condite con la crema al pesto, contengono uno stuzzicante ripieno di ricotta e spinaci, in superficie una cascata di besciamella completa lo sformato, regalando un sapore ancor più vellutato.

Strato dopo strato, le lasagne alla crema di pesto, spinaci e ricotta prenderanno tutti per la gola, innescando un viaggio nel gusto speciale e strepitoso.

Lista degli ingredienti delle lasagne alla crema di pesto, spinaci e ricotta

Per la besciamella occorrono: 1 litro di latte intero, 100 grammi di burro, 100 grammi di farina, un pizzico di noce moscata e uno di sale.

Advertisement

Per il pesto alla genovese vi serviranno 50 grammi di basilico, 2 spicchi d'aglio, 70 grammi di parmigiano grattugiato, un pizzico di sale grosso, 30 grammi di pecorino, 100 grammi di olio extravergine di oliva, 5 grammi di pinoli.

Per il ripieno delle lasagne 500 grammi di ricotta, 500 grammi di spinaci, uno spicchio d'aglio, 10 grammi di pinoli, 20 grammi di olio extravergine d'oliva, 250 grammi di scamorza, un pizzico di sale fino.

Preparazione della besciamella e del pesto per le lasagne

Per la besciamella come prima cosa sciogliere il burro sul fuoco, integrando la farina e girando fino a ottenere una consistenza cremosa. Versare il latte riscaldato da parte, integrandolo alla perfezione girando di continuo. Aggiungere la noce moscata, aggiustare di sale e spegnere il fuoco solo quando la besciamella avrà assunto una consistenza cremosa [VIDEO].

Advertisement

Per la preparazione del pesto invece pulire le foglie di basilico con un panno umido, sbucciare l'aglio e riporlo in un mortaio con il sale grosso. Pestare l'aglio e quando è tritato, aggiungere di seguito le foglie di basilico, pestando e girando verso destra e poi in senso contrario. Aggiungere i pinoli, i formaggi e per ultimo l'olio, ottenendo così una salsa omogenea.

Procedimento per la realizzazione delle lasagne

In una padella capiente riscaldare l'olio e rosolare l'aglio, integrare gli spinaci puliti e cuocerli per pochi minuti. In una terrina da forno capiente ungere con pochissimo olio il fondo, versare qualche cucchiaio di besciamella e insaporire con alcuni cucchiaini di pesto fino a ottenere un fondo uniforme. Adagiare un primo strato di pasta, farcire con la besciamella, poi integrare anche il pesto spalmandolo uniformemente. Versare parte degli spinaci cotti precedentemente, aggiungere qualche ciuffetto di ricotta, il parmigiano e aggiustare di sale e di pepe. Adagiare un altro strato di lasagne, stavolta invertendo il senso quindi se prima le sfoglie sono in verticale ora adagiarle in senso orizzontale.

Ripetere la stessa farcitura di prima quindi ripartire con la sfoglia finché gli ingredienti non finiscono.

L'ultimo strato di sfoglia, il quarto, prevede l'integrazione della besciamella, qualche pinolo ed ecco che le lasagne al pesto, spinaci e ricotta sono pronte per essere cotte in forno preriscaldato a 180° per mezz'ora circa. Sfornare, impiattare e servire ben calde.