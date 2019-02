Annuncio

La pasta con crema di patate e salsicce è un primo piatto appetitoso e saporito, facile da preparare e perfetto da servire in tavola in vista di qualsiasi occasione. La genuinità di una pasta casareccia si amalgama alla perfezione con il gusto forte delle salsicce, la crema di patate completa il tutto condendo questa ricetta in modo gustoso. La curcuma aromatizza in modo impeccabile, che da un leggero tocco di colore a questa pietanza amata da grandi e piccini. In alternativa, sarà possibile utilizzare anche lo zafferano, a seconda dei propri gusti del tutto personali.

Analizziamo il procedimento passo passo per realizzare un primo piatto che diventa un 'must' in cucina.

Lista degli ingredienti per la pasta con crema di patate e salsiccia

- 320 grammi di pasta tipo caserecce

- 500 grammi di patate

- 400 grammi di salsicce

- 1/2 cipolla

-1 cucchiaio di curcuma

- 50 grammi di parmigiano

- 200 millilitri di brodo vegetale

- olio extravergine di oliva

- sale q.b.

- pepe q.b.

Gli ingredienti si riferiscono a 4 porzioni.

Procedimento della pasta con crema di patate e salsicce

Per prima cosa, lavare le patate e tagliarle a cubetti piccoli. Sbucciare la cipolla e tritarla finemente. In una padella, versare un filo d'olio e rosolare la cipolla. Introdurre anche le patate e lasciarle imbiondire per qualche minuto. Versare il brodo vegetale e cuocere a fiamma media, per almeno 20-30 minuti. Controllare che il brodo non si asciughi, poiché in questo caso è opportuno aggiungere un po' d'acqua. Aromatizzare a fine cottura con la curcuma, aggiustare di sale. Frullare il composto utilizzando un mixer a immersione, realizzando così una crema liscia e vellutata che andrà conservata da parte. Nel frattempo, preparare anche le salsicce, eliminando il budello esterno e sgranandole un po'.

Saltare in padella con un filo d'olio e rosolare i pezzetti, finché non assumeranno un colore brunito. Cuocere poi la pasta in una pentola piena di acqua bollente, scolarla leggermente al dente e tenere da parte un po' di acqua di cottura. Adagiare la pasta nella crema di patate, miscelando e aggiungendo un po' d'acqua precedentemente conservata, per amalgamare meglio gli ingredienti. Unire anche le salsicce e insaporire sulla fiamma per qualche minuto, mantecando bene tutti i componenti con il parmigiano. Quindi pepare, aggiustare ancora un po' di sale se necessario e 'impiattare' la pasta con crema di patate e salsicce, servendola in tavola ben calda.