Il radicchio in padella è un contorno molto gustoso. Questa ricetta è molto veloce e facile da realizzare, ideale per chi ha sempre poco tempo. Inoltre il contorno in questione è perfetto per accontentare tutta la famiglia.

Curiosità e consigli

Il radicchio in padella può essere abbinato a dei piatti di carne, di uova o di pesce. Questo contorno può essere utilizzato anche per farcire una torta salata o una semplice focaccia. L'ortaggio può essere pronto in meno di mezz'ora. Il radicchio è povero di calorie, ma è ricco di vitamine e antiossidanti.

Il radicchio si trova tutto l'anno, però il periodo migliore è quello che va da ottobre a inizio della primavera. L'ortaggio ha anche un caratteristico sapore un po' amaro che lo contraddistingue: però seguendo qualche piccolo accorgimento può essere rimosso. Questo contorno può essere preparato per una cena o un pranzo in famiglia o con gli amici.

Ingredienti

Radicchio 1

Cipolla 1/2

Sale q.b.

Olio extravergine d'oliva q.b.

Preparazione del radicchio in padella

Per preparare il radicchio si deve prima sfogliare quest'ultimo e lavare bene le foglie, successivamente tagliarle a listarelle. Affettare una cipolla e aggiungerla in padella con un filo d'olio. Cuocere per circa 15 minuti, questa deve diventare trasparente e morbida.

Unire anche il radicchio e cuocere per 10 minuti circa. Regolare di sale e a fine cottura si può aggiungere l'aceto balsamico che con il radicchio si abbina perfettamente. Il radicchio in padella è pronto da servire e gustare. L'ortaggio può essere conservato in frigorifero per alcuni giorni.

Per eliminare il gusto amarognolo si devono seguire dei semplici consigli.

Alla sera prima, pulire il radicchio ed eliminare le foglie rovinate o appassite. Poi con un coltello incidere il fondo del cespo. Mettere sul fuoco a bollire due pentole piene d'acqua e quando raggiungono l'ebollizione aggiungere l'ortaggio in una pentola. A questo punto riportare a ebollizione trasferire il radicchio nella seconda pentola.

Fare bollire l'ortaggio per alcuni minuti e poi trasferirlo nello scolapasta e coprire il tutto con un peso. Lasciare riposare il radicchio tutta la notte per eliminare l'acqua rossa responsabile del gusto amarognolo. Adesso il radicchio è pronto per essere utilizzato a piacere nelle Ricette.

Un altro consiglio per eliminare il gusto amaro è quello di lasciare le foglie di radicchio in acqua fredda per alcune ore prima di procedere nella cottura.