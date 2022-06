La torta gelata cassata è un dolce composto principalmente di gelato. Fresca e ricca di frutta, questa torta è guarnita con petali di meringa. Si tratta di una prelibatezza indicata per una cena importante, oppure per fare semplicemente bella figura con i commensali.

A questa leccornia può essere abbinato un vino bianco frizzante come il Pinot di Pinot dei Fratelli Gancia. Le sue bollicine esalteranno il gusto del gelato compreso tutti gli ingredienti della torta.

Di questa bontà esistono davvero poche varianti: di seguito andiamo a proporre la versione più estiva e sfiziosa.

Ingredienti

Quantitativi per 8 persone

Tempo di preparazione 45 minuti più il tempo della congelazione

Tempo di cottura 2 ore e 20 minuti.

un composto per pan di Spagna formato da due uova

225 gr di frutta candita mista tagliata finemente ( ananas, papaya, arancia, ciliegie e angelica)

300 gr di gelato alla vaniglia

300 gr di gelato alla fragola

Per la meringa

1 albume

50 gr di zucchero semolato

1 pizzico di sale

1/4 di cucchiaino di succo di limone

1/2 cucchiaino di maizena

1/2 cucchiaino di essenza di vaniglia

Cacao in polvere per spolverizzare la torta

Preparazione

Per prima cosa occorre preriscaldare il forno a 190 gradi. Cuocere in forno il composto di pan di Spagna in una teglia a cerniera del diametro di 23 centimetri.

Si deve poi mettere il tutto in una teglia di circa 20 centimetri di diametro in freezer per un'ora. Mescolare i canditi con gelato alla vaniglia. Spalmare il gelato in modo uniforme sopra la torta nello stampo, mettendo prima quello alla fragola e poi quello ai frutti canditi. Programmare il freezer sulla temperatura più bassa e congelare rapidamente il dolce per almeno due ore.

Intanto è necessario preriscaldare il forno a 150 gradi. Coprire una placca da forno con un foglio di carta da forno e disegnarvi sopra, con l'aiuto di una mascherina, otto forme di petali. Montare l'albume a neve ben soda e sempre lavorando, unire metà dello zucchero in modo che il composto diventi ben denso e lucente. Aggiungere, sbattendo, lo zucchero rimasto, il sale, il succo di limone, la maizena e l'essenza di vaniglia.

Riempire con questo composto una tasca da pasticciere e spremerlo ricalcando il contorno dei petali. Riempirli poi con la restante meringa.

Passare il tutto in forno per circa un'ora, in modo che i petali si asciughino perfettamente. Staccare la carta e lasciare raffreddare i petali su una gratella. Sformare il dolce su di un piatto da portata, appoggiarvi sopra i petali di meringa, sovrapponendoli leggermente a forma di fiore. Infine è necessario spolverizzare con il cacao e servire immediatamente.