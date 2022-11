La cucina indiana fa un uso notevole di spezie. Una caratteristica di queste particolari Ricette è data proprio dalla varietà delle regioni di cui ogni piatto è originario. Al nord l'uso della carne è più gettonato, mentre al sud sono diffuse varie ricette vegetariane e più speziate. Il riso è un alimento molto usato in diverse preparazioni delle varie zone, soprattutto nella qualità del Pilaf

Il riso all'indiana con i gamberetti è un piatto esotico a base - per l'appunto - di riso condito con un "sughetto" con i gamberetti fatto con la panna e il brandy.

Si tratta di una leccornia esotica, ideale da presentare in tavola per una cena particolare fra amici.

Con questo piatto è ottimo abbinare un vino bianco fermo come il bianco di Custoza o Custoza Doc, le sue note floreali esalteranno il gusto dei gamberetti, conferendo freschezza al palato. Di questa ricetta esistono diverse varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più sfiziosa e semplice da eseguire.

Ingredienti

Quantitativi per 4 persone

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: un'ora circa

400 gr di riso a grana lunga

due cucchiai di sale grosso

Per il sugo

500 gr di gamberetti

70 gr di burro

quattro pomodori perini

un pizzico di cannella in polvere

200 ml di panna liquida

due cucchiai di brandy

sale e pepe

Preparazione

Per prima cosa occorre mettere al fuoco una casseruola con 4 litri di acqua salata, portarla a ebollizione, versarvi sopra il riso a pioggia e mescolare.

Continuare la cottura per circa un quarto d'ora, mescolando di tanto in tanto il riso affinché non si attacchi. Si deve poi scolare il riso e passarlo sotto l'acqua fredda, poi occorre stenderlo in un canovaccio posto sulla placca del forno scaldata a 140 gradi; sgranarlo con una forchetta, ripiegarvi sopra i quattro lembi del canovaccio in modo da coprirlo completamente, infornarlo e farlo seccare per 15 minuti, tenendo lo sportello del forno socchiuso, fino a quando i chicchi di riso saranno ben asciutti.

Sgusciare i gamberetti e mettere a parte le code. Porli in un tegame assieme al burro e lasciare rosolare per 15 minuti; unire sale, pepe e cannella. Bagnare con il brandy, fiammeggiare il liquore e aggiungere la polpa dei pomodori passata al setaccio. Lasciare restringere il tutto a calore vivace, quindi amalgamarvi la panna liquida; mescolare e lasciare sul fuoco ancora per qualche minuto. Si deve poi disporre il riso su di un piatto caldo a "monticello", oppure a "stella". Infine è il momento di versare al centro del riso un po' di sugo e servire il rimanente.