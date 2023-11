Le mezzelune di wonton rappresentano un delicato piatto di origine cinese allestito secondo la tecnica della cottura nell'olio bollente.

I bocconcini di pasta per wonton vengono prima fritti e poi messi nel forno. Si tratta di un'antica ricetta cantonese di pasta ripiena di tritato di maiale o di gamberetti e spezie condita in salsa agrodolce. Le origini di questo piatto non si possono collocare in un tempo ben definito nella storia, forse erano già allestiti in Cina in periodo medievale, ma di sicuro sono molto più primitivi. La tecnica adoperata è quasi la stessa dei ravioli cinesi, ma il segreto per la perfetta riuscita di questo piatto è mantenere l'olio a temperatura costante per ottenere una frittura croccante.

Il nome di questa leccornia deriva dalle parole " Wan Tan" che letteralmente significa in cantonese : piccola nuvola ricordando vagamente la forma dei wonton. Oggi i wonton vengono prodotti anche industrialmente ed esportati surgelati in tutto il mondo. Sono molto apprezzati negli Stati Uniti e in Europa. In genere vanno degustati con una bevanda di riso cinese, ma possono essere associati ad un buon buon vino bianco secco siciliano come: il Cusumano isola Cusumano. Le note fruttate di questo magico elisir esalteranno al meglio il ripieno di carne di maiale dei wonton donando al pala freschezza. Di questa prelibatezza ne esistono davvero poche varianti. Qui di seguito andiamo a proporre la versione più conosciuta.

Ingredienti

Quantitativi per 10 - 12 persone

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 30 minuti

225 gr di pasta per wonton ( preparata con 200 gr di farina, 1 uovo, 1 cucchiaio di olio e poca acqua)

olio per friggere

Per il ripieno

225 gr di carne di maiale tritata

100 gr di germogli di bambù

1 cipolla tritata finemente

1 pezzo di radice di zenzero tritata finemente

1 - 2 spicchi di aglio

2 cucchiai di olio si sesamo

1 cucchiaio di salsa di soia scura

1 cucchiaio di sherry secco

salsa agrodolce per servire

Preparazione

Per prima cosa preparare l'impasto per la salsa lavorando la farina con gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Lasciare riposare per lo meno 1 ora. Stendere la pasta con una rotella tagliapasta , ricavare dei dischi di pasta di 7 - 8 centimetri di diametro. Mescolare insieme in una ciotola gli ingredienti per il ripieno, amalgamandoli bene, e mettere su ogni disco di pasta 1 cucchiaio del composto. Bagnare leggermente il bordo dei dischi, piegarli a metà e sigillarli bene.

Scaldare l'olio in una padella oppure in una friggitrice. Far friggere le mezzelune per uno o due minuti da un lato e poi dall'altro finché non saranno ben dorate. Togliere i wonton dall'olio con un colino bucato in metallo, e metterli su carta assorbente. Mantenerli in caldo nel forno, a bassa temperatura, mentre si preparano gli altri. Servirli caldi con salsa agrodolce.

Consigli

Piegate sempre i dischi di pasta cercando di evitare le bolle d'aria che si vedrebbero durante la frittura. Se non si ha il tempo di preparare la salsa in agrodolce è possibile acquistarla già fatta in qualsiasi store etnico cinese.