La conserva di peperoni aromatizzati alla siciliana è una modalità ideale per conservare le verdure estive e poterle consumare anche in inverno. Questa particolare golosità venne allestita per la prima volta quasi per caso da delle contadine nel palermitano. La coltivazione di questa pianta - per l'appunto il peperone - proviene dai paesi tropicali. Nel sud Italia la coltura di quest'ortaggio è diffusa dal settecento e ancora oggi è parte integrante nella gastronomia siciliana e fa parte della cultura del cibo povero. Semplici da preparare e ottimi per contorni e arrosti, questi peperoni possono essere consumati anche con le bruschette e pane casereccio, magari durante una scampagnata.

Essi possono essere conservati per mesi, basta riporli in un luogo fresco e asciutto, oppure in frigo per tre giorni una volta aperti.

Questi peperoni sono ottimi da abbinare a un vino bianco del Trapanese, come un Grillo Bianco: le sue note fruttate elisir apporteranno freschezza al palato. Di questa ricetta esistono poche varianti, di seguito andiamo a proporre la versione più semplice da eseguire e di sicuro effetto.

Ingredienti

Quantitativi per due chilogrammi di conserva

Tempo di preparazione 30 minuti

Tempo di cottura 1 ora

1 chilogrammo di peperoni rossi o gialli ma carnosi

6 cucchiai di olio

2 cipolle grandi bianche

2 spicchi di aglio

3 foglie di basilico

3 foglie di menta

600 grammi di pomodori ben maturi

sale

pepe macinato

Mezzo bicchiere di capperi sott'aceto

una manciata di origano a piacere

Preparazione

Per prima cosa bisogna pulire sott'acqua i peperoni e privarli del torsolo, dei semi e i filamenti.

Poi vanno tagliati i peperoni a listarelle sottili. Mettere al fuoco una pentola con aglioz olio e cipolle tritate in maniera grossolana. Appena le cipolle saranno imbiondite aggiungere i peperoni, le foglie di basilico.

Nel frattempo lavare e mondare i pomodori. Gettare i pomodori nella pentola, salare e pepare. Cuocere per sei minuti circa le verdure, lasciarle raffreddare e aggiungere origano a piacere. Versare nei vasetti già puliti e asciugati la peperonata. Aggiungere capperi e origano, secondo il gusto personale. Chiudere ermeticamente i vasetti di vetro per conserve e sigillarli ermeticamente mediante processo di ebollizione. Poi bisogna farli bollire per 50 minuti circa chiusi.

È possibile conservare i vasetti in un luogo fresco e asciutto anche per sei mesi. Prima di consumare la conserva va scaldata per qualche minuto.