Annuncio

Annuncio

Quando Cormoran Strike, veterano di guerra in cerca di un futuro da scrivere da sé, decise che il suo lavoro sarebbe stato indipendente e possibilmente interessante, scelse un’attività che l’aveva sempre affascinato: quella del detective. Privato, ovviamente, visto che non era interessato ad ampie situazioni gerarchiche. Quindi e con grande orgoglio, aprì la sua personale agenzia investigativa. Sicuramente si aspettava diverse tipologie di indagini; casi non particolarmente difficili da risolvere, come pure quelli tosti e impraticabili come un prato di piante urticanti.

Leggi anche Il 2 febbraio di 40 anni fa moriva Sid Vicious

Ma non somiglianti a un labirinto, a un tracciato inestricabile e irto di punti interrogativi. Invece, nel nuovo libro di Robert Galbraith, il detective deve misurarsi proprio con un caso limite.

Advertisement

La storia di 'Bianco letale'

“Bianco letale” (Salani, pag. 784) sarà pubblicato il 4 febbraio 2019. Galbraith dà l’attacco alla sua opera presentando una ‘urgenza’ particolare; ovvero, nell’agenzia in questione irrompe qualcuno che intende affidare al poliziotto privato, un caso che si perde nel tempo come una foto virata ormai verso il color seppia. Quindi, di veramente urgente non vi è granché: la denuncia parla di un fatto accaduto quando il personaggio che chiede aiuto era piccolo. Tuttavia, come la psicologia insegna, gli eventi importanti nella vita di un individuo non perdono mai la loro attualità. Specialmente se nelle pagine della memoria sono impresse le movenze di un crimine.

Personaggi e luoghi

La scrittrice britannica J. K. Rowling – ovvero la famosa autrice del pluri premiato Harry Potter – usa in alcune situazioni letterarie lo pseudonimo di Robert Galbraith: come in questa pubblicazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

I personaggi, comunque e per chi la segue da tempo, sono abbastanza riconducibili alla sua verve scritturale; così come i luoghi che mostrano sempre qualche ombra o anfratto geografico capaci di suggerire al lettore di avanzare con circospezione fra le parole si fanno strada fra le pagine. Fra i nomi da ricordare in “Bianco letale” vi sono certamente – oltre al già citato Cormoran Strike, e del quale sono già usciti alcuni Libri che lo vedono protagonista – quelli del giovane Billy, cioè il tormentato ragazzo che pensa di aver vissuto da piccolo una straordinaria disavventura; Robin Ellacot, donna che ha molteplici funzioni all’interno dell’agenzia di Strike: sua socia, sua assistente e, dopo un periglioso allontanamento sentimentale con annesso ritorno, sua compagna.