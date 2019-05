La Puglia si tinge di rock: a Taranto arriva nel mese di giugno una mostra dedicata al chitarrista Jimi Hendrix: raccoglierà gli scatti fotografici di Baron Wolman e Donald Silverstein.

La mostra

Dal prossimo 6 giugno a Taranto verrà inaugurata una mostra fotografica per celebrare il più grande chitarrista di tutti i tempi, Jimi Hendrix.

Si intitola Woodstock & Hendrix: the revolution e raccoglierà gli scatti di due fotografi che lo hanno visto a Woodstock, Wolman e Silverstein. In totale si potranno ammirare 62 scatti, per la maggior parte inediti.

La mostra, promossa da Puglia Sounds in collaborazione con ONO Arte, si terrà in occasione del Medimex, International festival e music conference, e durerà fino al prossimo 28 giugno e sarà ad ingresso gratuito. La mostra si divide in due location: si potrà accedere dall'ex chiesetta dell'università in via Duomo per vedere gli scatti di Wolman e parte di quelli di Silverstein, mentre presso il museo MArTa si potranno vedere gli altri scatti di Silverstein.

Inaugurazione

Il 6 giugno, in occasione dell'inaugurazione della mostra, presso l'ex chiesetta dell'università si terrà un incontro con il giornalista Ernesto Assante che intervisterà Baron Wolman, che nel 1969 era capo fotografo presso il magazine Rolling Stone, e che immortalò con la sua macchina fotografica i quattro giorni del festival di Woodstock.

Gli scatti di Silverstein invece risalgono al 1967, l'anno in cui il chitarrista di Seattle si stava affermando in Gran Bretagna grazie alla pubblicazione del suo primo album Are you experienced? e ritraggono anche i compagni del trio, il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell.

Il festival di Woodstock

Giunto ormai al suo cinquantesimo anniversario, il festival di Woodstock è stato il simbolo di un'intera generazione di giovani hippie, tenuta insieme dalla musica e dall'amore. I quattro giorni del festival, iniziato il 15 agosto del 1969 e andato avanti fino alla mattina del 18 agosto, sono tutt'oggi un simbolo della cultura musicale mondiale. Sul palco si sono esibiti in quell'occasione alcuni tra gli artisti e i gruppi più importanti di quel periodo, da Santana agli Who, dai Jefferson Airplane ai Creedence Clearwater Revival, da Janis Joplin ai Crosby Still Nash & Young.

Ultimo a esibirsi sul palco del festival fu proprio Jimi Hendrix: nonostante il pubblico fosse molto meno numeroso degli altri giorni, una gran folla di giovani ha assistito alla performance del chitarrista mancino. Tra i momenti più significativi senza dubbio possiamo ricordare l'inno americano suonato con la sua Fender Stratocaster, che negli anni seguenti conterà numerosi tentativi di imitazione.