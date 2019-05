Torna sul grande schermo nel prossimo autunno Sylvester Stallone e lo farà ancora una volta nei panni di John Rambo. Uno dei personaggi più famosi del mondo del Cinema negli ultimi decenni, che ha scatenato la passione per milioni di spettatori ed è stato fonte di ispirazione per molti scrittori.

Ma intanto in questi prossimi giorni Stallone sarà presente anche al Festival del Cinema di Cannes ad una proiezione speciale al Palais des Festivals, venerdì 24 maggio.

Syvester Stallone torna a Cannes

Si tratta della prima mondiale di Rambo in una versione restaurata di Ted Kotcheff, che verrà proiettata in 4k al Grand Thèatre Lumière. Nel corso della serata verrà anche proiettato un montaggio di clip che riassumerà la sua invidiabile carriera.

Ricordiamo che nel 2018, l'attore settantaduenne nativo di New York è stato fra i più cercati su Google e negli ultimi anni ha continuato a impersonare Rocky in Creed II. Ma è stato sotto i riflettori anche per aver interpretato il ruolo di Stakar Ogord in Guardiani della Galassia Vol. 2 di James Gunn ed effettuato un cameo nella serie televisiva americana This Is Us.

Stallone è celebre da oltre trent'anni per la sua capacità nell'interpretare personaggi che riescono a prendersi la rivincita su una società spesso chiusa e corrotta, superando avversità e ingiustizie, grazie alla propria forza di volontà e fisica.

E' stato anche indirettamente protagonista del libro "Stallone", scritto nel 2002 da Emmanuèle Bemheim.

Rambo V: Last Blood e la versione restaurata del primo film

Durante la proiezione al Festival di Cannes della versione restaurata di Rambo, Sylvester Stallone introdurrà sul palco alcune immagini esclusive del nuovo film Rambo V : Last Blood, diretto da Adrian Grunberg e prodotto da Millennium Films.

Un film con un cast straordinario: Sylvester Stallone, Paz Vega e Oscar Jaenada. La sceneggiatura è scritta da Matthew Cirulnik e Sylvester Stallone basata sui personaggi creati da David Morrell. Il film uscirà negli Stati Uniti e in tutto il mondo il 20 settembre 2019. Mentre in Francia sarà distribuito da Metropolitan Filmexport l'8 ottobre.

Intanto il primo film della saga, vale a dire Rambo (del 1982) di Ted Kotcheff, interpretato da Sylvester Stallone, Brian Dennehy e Richard Crenne, verrà proiettata da StudioCanal in una copia restaurata.

Il restauro è stato fatto è partire dal negativo originale e digitalizzato in risoluzione 4k a 16bit da Technicolor Hollywood. In seguito il lavoro è stato completato da Eclar a Parigi. La proiezione nelle sale sarà in HDR Dolby Vision. Il film è stato restaurato fotogramma per fotogramma nel rispetto delle scelte artistiche della produzione originale.