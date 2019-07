Grande appuntamento per tutti i fan dei Queen: la band infatti, per festeggiare il miliardo di visualizzazioni raggiunto su Youtube dal video Bohemian Rhapsody, ha deciso di invitare tutti i fan ad inviare materiale per realizzare i video ufficiali di tre canzoni. L'iniziativa si chiama You are the champions ed è stata diffusa quest'oggi sui social network della band britannica.

L'iniziativa

Per festeggiare il miliardo di visualizzazioni di Bohemian Rhapsody i Queen hanno organizzato un'iniziativa molto originale che permetterà ai fan della storica band inglese di diventare protagonisti di tre nuovi videoclip: su Facebook infatti è stato lanciato You are the champions e sono invitati tutti.

Bisognerà semplicemente inviare materiale sul sito creato appositamente per l'iniziativa che potrebbe essere selezionato ed incluso nei nuovi videoclip.

Il gruppo ha deciso di caricare i nuovi contenuti per i video di A kind of magic, Bohemian Rhapsody e Don't Stop me now: l'idea forse è venuta in mente quando lo scorso anno, il 20 agosto del 2018, un gruppo di super fan dei Queen proveniente da ogni paese del mondo si è dato appuntamento per realizzare un video tributo.

Per l'occasione infatti hanno deciso di suonare e ballare un medley contenenti i brani più significativi del repertorio del gruppo di Freddie Mercury e Brian May.

Il risultato è stato grandioso e la stessa band, contentissima, ha deciso di pubblicare il video sul proprio canale YouTube: e forse proprio quest'esperienza ha ispirato il contest. Inviare il materiale sarà semplicissimo: basta caricare i contenuti sul sito ufficiale di You are the champions.

Il comunicato della band

Questo il messaggio della band sull'account ufficiale di Instagram e Facebook:“Siamo onorati che il video di Bohemian Rhapsody abbia raggiunto un miliardo di visualizzazioni su Youtube. Vi vogliamo ringraziare tutti quanti e festeggiare con i nostri straordinari fan in tutto il mondo realizzando dei nuovi videoclip di tre nostre brani nei quali sarete voi i protagonisti!

Se sei un musicista, un cantante, un ballerino o un artista visivo, o se ti vuoi semplicemente divertire, collegati allora su www.youarethechampions.com per avere maggiori info. Ci vediamo presto, Brian May & Roger Taylor”.

Per ora, collegandosi al sito indicato, si può leggere un breve comunicato rivolto a tutti i fan: sul sito dedicato al progetto è possibile visualizzare solo questo messaggio rivolto ai fan interessati al progetto: “I Queen hanno intenzione di realizzare 3 nuovi videoclip musicali per i brani A Kind Of Magic, Bohemian Rhapsody e Don’t Stop Me Now usando i contenuti che caricherete voi!".

Per tutti gli interessati dunque, artisti o semplicemente fan dei Queen, il sito da tenere d’occhio è questo: a breve sicuramente verranno diffuse maggiori informazioni su come inviare il materiale.