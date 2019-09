Sembra proprio che questi siano gli anni dei reboot. Dopo quello molto discusso del celebre telefilm "Streghe", quello di "Sabrina vita da strega" online su Netflix, e quello di "Beverly hill", è stato da poco annunciato il reboot del telefilm "Walker Texas Ranger", reso iconico negli anni dalla figura dell'attore protagonista Chuck Norris.

Il telefilm originale "Walker Texas Ranger"

Telefilm statunitense, "Walker Texas Ranger" è ormai un cult degli anni 90'.

Andato in onda in America per la prima volta nel 1993 sulla rete CBS, in Italia ha fatto il suo esordio nelle reti Mediaset, prima su Canale 5 ed inseguito in replicata su Rete 4. Il telefilm ha reso iconico anche l'attore Chuck Norris che fino al 2001, anno in cui è stata trasmessa per la prima volta l'ultima stagione, ha interpretato il protagonista Cordell Walker, un ranger texano temuto dai criminali ed esperto in arti marziali.

"Walker Texas Ranger" reboot annunciato con Jared Padalecki

Ed è una notizia che ha fatto subito il giro della rete quella dell'annuncio ufficiale del reboot di "Walker Texas Ranger", un po' per la fama del telefilm anni 90, un po' per il ritorno dell'amato attore Jared Padalecki in un nuovo ruolo.

Il grande pubblico ha conosciuto ed amato Padalecki per il suo ruolo di Dean nel famosissimo telefilm "Una mamma per amica" e per quello di Sam Winchester nel telfilm "Supernatural", che giungerà al termine nel 2020 con la quindicesima stagione.

Ma quale sarà la trama del reboot? Quali notizie sono già trapelate? Oltre al nome dell'attore protagonista che prenderà il posto di Chuck Norris che, come detto precedentemente, sarà Jared Padalecki, sono state diffuse poche altre notizie.

Il titolo ufficiale potrebbe essere "Walker", seguirà le vicende di Cordell Walker, il quale rientrerà nel suo paese natale dopo aver prestato servizio nella polizia del Texas, ma il suo lavoro non è terminato e inizieranno delle indagini nelle quali sarà affiancato da un personaggio femminile di cui non è stato diffuso ancora il nome e che sarà una delle poche donne del corpo di polizia.

Ancora non si ha una data ufficiale di uscita del telefilm, si sa solamente che le riprese inizieranno la prossima primavera, quando l'attore sarà completamente libero dalle riprese della Serie TV "Supernatural". Neanche il cast è stato annunciato e non si sa chi affiancherà Jared Padalecki sul set. Ci sarà anche qualche comparsa di Chuck Norris? Nulla è stato confermato, ma certamente i fan dell'attore ci sperano.

L'uscita ufficiale del telefilm è comunque prevista per la fine del 2020.

Come reagiranno i fan di Chuck Norris nel vedere un nuovo Walker sullo schermo? Per ora la notizia sembra sia stata accolta con molto entusiasmo dai fan dell'indimenticato telefilm.