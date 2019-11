Dopo aver fatto pace con J-Ax nei mesi scorsi, Marracash ha chiarito anche i dissapori con il fratello dell'ex socio di Fedez, ovvero Grido, noto anche e soprattutto per aver militato in passato nei Gemelli DiVersi.

I due artisti hanno avuto modo di annunciare pubblicamente la fine delle ostilità due sere fa, tramite alcune Instagram Stories diffuse in diretta dalla pagina di Grido, durante la festa di compleanno della moglie di J-Ax, evento a cui hanno preso parte entrambi.

Fine delle ostilità tra Marracash e Grido: il messaggio ai fan durante la festa di compleanno della moglie di J-Ax

"Faccio poche stories ma questa la devo fare, ho fatto pace con una Persona", ha dichiarato Grido, ironizzando sul titolo del nuovo album di Marracash – che si chiama proprio 'Persona' – poco prima di mostrare il volto del popolarissimo collega, intento a fumare una sigaretta.

Quest’ultimo si è mostrato sorridente, ed ha fatto il segno della V con la mano, ripetendo poi più volte la parola "Peace".

Non è dato sapere cosa i due si siano detti per riconciliarsi, ciò che c’è di certo è che lo scontro, iniziato nel 2016 ed incentrato su questioni prettamente musicali, era stato sicuramente molto acceso.

Lo scontro del 2016 tra Marracash e Grido

Tutto era iniziato nel dicembre 2016 quando il fratello di J-Ax aveva condiviso un post dell’emittente RTL 102.5 in cui veniva riportata una dichiarazione di Marracash, ovvero "Il Rap deve provocare, altrimenti non avrebbe senso".

"Vorrei tanto sapere in quale manuale del perfetto MC è scritta questa cosa – aveva polemicamente commentato Grido condividendo il post su Twitter – il rap semmai deve comunicare, altrimenti è soltanto auto-celebrazione".

Dalla risposta di Marracash era scaturito poi un lungo botta e risposta di tweet, durante cui il 'King Del Rap' aveva ripetutamente dato del 'babbo' all'ex Gemelli DiVersi, che per tutta risposta lo aveva invitato a fornire risposte più intelligenti, affermando anche di averlo aiutato a inizio carriera.

in un manuale che tu non hai mai letto. E infatti si vede 😂 — MARRACASH (@marracash) 10 dicembre 2016

ah rode a me?😂 A inizio carriera odiavo i babbi come te e il rap di candy candy — MARRACASH (@marracash) 10 dicembre 2016

perché sei un babbo. Ciao — MARRACASH (@marracash) 10 dicembre 2016

😁😁😁 tu sei il capo invece! E guai a contraddirti oppure non si è Rep ..cmq #instalova spacca anche se non provoca nessuno.. ciao! — GRIDO (@GridoOfficial) 10 dicembre 2016

chi? Tu? — MARRACASH (@marracash) 10 dicembre 2016

Grido disse a Marracash su Hip Hop Tv: 'Quando stavi cercando di imparare questo mestiere io ero in tutte le radio'

Grido aveva poi rincarato la dose durante un'intervista a Hip Hop Tv, con queste parole: "Caro Marra, quando stavi cercando di imparare a fare questo mestiere, io ero in tutte le radio, con un pezzo che parlava di un padre che abusava di sua figlia. Io non tolgo niente al suo successo, ai tuoi numeri e tutto il resto.

Non ne sono invidioso. Ma tu ricordati che il successo l'hai fatto con 'BadaBum Cha Cha', 'King Del Rap', 'Instalova', quindi con argomenti leggeri. Non li sto criticando, ma tu non venirmi a rompere dicendo che io faccio il rap di Candy Candy, pensa a quello che fai te, che io, ti giuro, è dal '93 che ho messaggi pesissimi […] ma non ho la pretesa di pensare di essere il più intelligente di tutti, che gli altri siano obbligati ad ascoltarmi, e se non lo fanno vuol dire che ascoltano brutta musica. Detto ciò, un babbo non parla così, caro Marra. Ciao Marra, guarda come mi diverto".

Una storia che adesso, dopo quasi tre anni, sembra essere quindi acqua passata, con la ritrovata "pace" fra i due artisti.