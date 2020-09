Master KG, dj nato a Calais in Sudafrica è l'autore della famosa canzone 'Jerusalema'. Il pezzo musicale sembrerebbe aver spopolato grazie ad una "dance challenge": una sfida di ballo tra li utenti di vari social network, come TicTok. Il brano ha avuto un buon successo specialmente sulla nota piattaforma YouTube, superando 110 milioni di visualizzazioni e ad oggi è diventato uno dei brani più ascoltati nelle radio. Master KG (Kgaogelo Moagi), oggi vive a Johannesburg in Africa, ed è proprio presso la metropoli che intervistato da Tv sorrisi e canzoni, ha raccontato del successo inaspettato avuto da Jerusalema.

Il successo di 'Jerusalema'

Master KG, ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, nella quale ha parlato del successo riscosso dal suo brano e ha dichiarato di aver lanciato 'Jerusalema' a dicembre 2019 in Sudafrica, inizialmente il pezzo ebbe un ottimo successo, ma in un secondo momento verso febbraio sembrò essersi spenta, il brano però si è diffuso pian piano e all'improvviso tutto il mondo ha iniziato ad ascoltarlo, ha raccontato KG. Il dj ventiquattrenne ha poi spiegato il perché la canzone sia cantata in venda, lingua parlata sia in Sudafrica che in Zimbabwe: "Per darle il massimo dell'originalità". Secondo KG, infatti, cantarla in un'altra lingua sarebbe stato come "buttarla via" e ha poi confessato "Mi piace il venda: ha il giusto 'feeling per questa canzone".

Il challenge globale

Durante l'intervista, Master KG ha dichiarato che 'Jerusalema' è una vera e propria preghiera rivolta a Dio, nella quale l'autore chiede di essere protetto e guidato nella vita. Inoltre l'artista ha rivelato che il brano è stato creato in un momento in cui molte cose non andavano per il verso giusto: "È stata un'ispirazione molto personale" ha aggiunto il dj.

Dopo che il pezzo musicale ha cominciato a diffondersi 'a macchia d'olio', in tutto il mondo si è creata una sorta di 'challenge globale' nella quale moltissime persone si sono cimentate nella realizzazione di una particolare coreografia, la stessa molto apprezzata anche da KG: "Mi piacciono tantissimi video, ma il mio preferito è quello dei Fenomenos do Semba".

La 'Balobedu dance'

'Jerusalema' ha fatto conoscere a tutto il mondo la 'Balobedu dance', una danza tradizionale nata nel Limpopo in Sudafrica, praticata dallo stesso Master KG. La 'Balobedu dance' è una via di mezzo tra la Musica 'house' e le tradizioni africane: "Stiamo cercando di esportarla, diciamo", ha confessato il dj. Alla fine dell'intervista Master KG ha rivelato che uno dei suoi desideri è quello di andare al più presto in Italia, soprattutto per poter far ballare tutti con la sua coinvolgente musica. Alla fine dell'intervista Master KG ha confessato di essere a conoscenza delle belle spiagge italiane e non ha nascosto il desiderio di volerle visitare un giorno.