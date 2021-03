Il trailer di Voyagers di Neil Burger è finalmente disponibile dall'11 marzo in italiano. Voyagers è un temerario titolo fantascientifico, scritto e diretto da Neil Burger, il quale spera di accogliere lo stesso successo ottenuto con il film Limitless. Il cast è composto da attori molto giovani. Il trailer offre lembi di un futuro non troppo lontano. Habitat claustrofobici, spazi immensi e collera furente rappresentano il trailer uscito oggi. Previsto in un primo momento per il 25 novembre 2020 e rinviato per colpa della pandemia di Covid-19, il film uscirà nelle sale statunitensi il 9 aprile 2021.

Non è dato ancora sapere in che modalità e quando Voyagers verrà distribuito in Italia.

La sinossi di Voyagers

Il genere umano è ormai in pericolo e così viene organizzata una missione al fine di insediare un pianeta distante. Incaricati della spedizione sono trenta uomini e trenta donne molto giovani, cresciuti ottimizzando nel migliore dei modi il senso d’obbedienza e l’intelligenza. Qualcosa però è stato loro nascosto fino a quel momento, spingendoli così a opporsi al sistema che ha imbrigliato la parte più primitiva del loro essere. Decidono di punto in bianco di non obbedire più, cercando di trovare un percorso di scoperta di se stessi, con attenzione notevole verso la propria parte più arcaica. Ma la situazione sfugge di mano e a bordo della nave spaziale si genera il caos, con l’equipaggio, composto da tanti giovani, che non sarà più in grado di controllare il momento.

Le emozioni represse per tanto tempo di colpo esplodono. Si ritrovano nel regno della lussuria, del terrore e degli imprescindibili giochi di potere e quindi sarà difficile tornare indietro. Durante la spedizione, per il capitano della missione Richard Alling, interpretato da Colin Farrel, si fa sempre più complicato gestire i ragazzi. Quello che appare inizialmente un viaggio verso un futuro migliore, si trasforma ben presto in angoscia.

La droga blu

Come anticipano le scene del trailer, il thriller ci porta nell’immensità dello spazio, dopo averci mostrato il lancio, dove i membri del gruppo pare siano stati condotti alla spedizione contro il loro volere, dopo l’assunzione di una droga blu. Pian piano, le fobie e le loro incertezze li porteranno ineluttabilmente alla liberazione della loro indole, alla confusione e al disfacimento.

Il Cast

l cast è composto da Colin Farrell, Lily-Rose Depp (figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis), Tye Sheridan, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Fionn Whitehead, Quintessa Swindell, Madison Hu, Archie Madekwe e Viveik Kalra. Il film sarà distribuito dalla Universal Pictures.