Memory uscirà il 15 settembre 2022 nei Cinema italiani e sarà distribuito da BIM Distribuzione. Diretto da Martin Campbell e con la partecipazione di Liam Neeson e Monica Bellucci, Memory é un thriller che racconta la storia di un sicario prossimo alla pensione a cui viene assegnato una missione che non porterà a termine quando scoprirà che il bersaglio era una giovane ragazza. Una volta scoperto l'obiettivo, si vendicherà e la sua sete di vendetta lo porterà fino ai piani più alti del sistema criminale comandato da Davana Sealman, interpretata da Monica Bellucci.

La situazione si complica quando dovrà agire il prima possibile per evitare di essere ucciso: nel frattempo è anche ricercato da tutto l'FBI e precisamente dall'agente che è già sulle sue tracce, Vincent Serra interpretato da Guy Pearce.

Martin Campell

Con la sceneggiatura di Dario Scardapane e basato sul romanzo De Zaak Alzheimer di Jef Geeraerts, Memory è inspirato a "The memory of a killer", un film belga diretto da Erik van Looy e scelto come inspirazione dal regista neozelandese Martin Campbell per la creazione del suo remake. Regista di due 007, Fuori controllo con Mel Gibson, La maschera di Zorro con Antonio Banderas, Martin Campbell ritorna sul grande schermo con Memory dopo le sue ultime collaborazioni con Jackie Chan e Pierce Brosnan, per il film d'azione The Foreigner e The Protégé con Samuel L.Jackson, Maggie Q e Michael Keaton.

Il cast di Memory

Nel cast non sono presenti solamente Liam Neeson e Monica Bellucci ma anche altri attori come Harold Torres, Louis Mandylor, Stella Stocker, Ray Fearon, Antonio Jaramillo, Taj Atwal, Daniel De Bourg, Scot Williams, Mia Sanchez, Kalina Stancheva, Petar Kirilov, Mandylor, Stella Stocker, Josh Taylor, Doug Rao, Lee Boardman, Natalie Anderson, Ray Stevenson, Atanas Srebrev e tanti altri.

La location

Il film è ambientato sia negli Stati Uniti che in Bulgaria e rispettivamente in Texas e a Sofia. La maggior parte del film è stato girato nella capitale bulgara con le montagne Vitosha di sfondo mentre la città riflette le architetture e le culture di diversi popoli come i Romani e gli Ottomani. Altre riprese sono state effettuate sempre in Bulgaria ma a Sozopol, un'antica cittadina sul lato del mare e residenza per il festival di arte e cinema Apollonia, dove sono state dirette le scene sullo yacht.

In Texas e specificamente a El Paso, l'intero set si sposta su Scenic Drive, una strada lunga più di due chilometri con una vista impressionante della città che è stata lo scenario principale delle riprese. Anche il cuore di Downtown è stata una delle locations per alcune scene esteriori.