Dopo oltre vent'anni, Marvel Comics e DC Comics tornano a collaborare con un evento straordinario: i crossover Deadpool/Batman e Batman/Deadpool. Il primo, firmato da Zeb Wells (testi) e Greg Capullo (disegni), arriverà il 17 settembre 2025 negli Stati Uniti, proponendo un albo one-shot carico di ironia, azione sfrenata e celebri incontri tra personaggi iconici di entrambi i mondi fumettistici.

Il secondo volume, pensato come contrappunto al precedente, sarà pubblicato da DC Comics e vedrà in campo il leggendario Grant Morrison ai testi e Dan Mora alle matite.

In uscita a novembre 2025, promette una narrazione visionaria, sospesa tra noir metatestuale e suggestioni horror cosmiche, con Batman e Deadpool protagonisti di un incontro bizzarro e destabilizzante.

Crossover Marvel/DC: dettagli dell’edizione italiana

Panini Comics Italia ha confermato l’arrivo anche nel nostro Paese del crossover targato Marvel e DC, con tempistiche ravvicinate agli Stati Uniti. Deadpool/Batman sarà presentato in anteprima alla Lucca Comics & Games 2025 (dal 29 ottobre al 2 novembre), seguito dalla distribuzione in fumetteria, edicola e sul sito ufficiale a partire dal 6 novembre.

Il sequel Batman/Deadpool sarà protagonista, invece, della Milan Games Week & Cartoomics, con pubblicazione simultanea in fumetteria, edicola e piattaforme digitali nel corso di fine novembre 2025.

Entrambi i volumi saranno affiancati da numerose variant covers celebrative, disegnate da artisti di fama, pensate per collezionisti e appassionati.

Oltre i protagonisti principali: storie secondarie e copertine da collezione

Non solo Batman e Deadpool. Ognuno dei due albi includerà storie secondarie in cui si confrontano altri eroi iconici. Ad esempio, infatti, nel volume Marvel Deadpool/Batman: G. Willow Wilson incontra Ms. Marvel con Static; Chip Zdarsky firma un team-up tra Captain America e Wonder Woman; Tom Taylor unisce Nightwing e X-23; Kevin Smith propone Green Arrow vs. Daredevil; infine, Jeff the Land Shark gioca con il cane di Superman, Krypto.

In Batman/Deadpool, invece, la narrazione principale ricca di energia surrealistica e metafiction, è firmato da Grant Morrison e Dan Mora, si accompagna a una miriade di variant covers speciali: da Wonder Woman con Scarlet Witch a Batman con Wolverine, fino a interpretazioni artistiche firmate da nomi come Jim Lee, Frank Quitely, Bill Sienkiewicz, e molti altri.

Questa iniziativa non è solo un evento editoriale, ma anche una celebrazione della creatività fumettistica attraverso uscite parallele e coordinate, narrazioni audaci e omaggi artistici senza precedenti.