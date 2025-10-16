Grande successo per la seconda edizione de "Show on the Ship" con il concorso "Superbelli e Superbravi d’Italia”, il talent ideato e prodotto Carmen Morello Productions, che si è svolta nei giorni scorsi a bordo della nave Grimaldi Lines, durante una crociera nel Tirreno, tra Civitavecchia e Barcellona. Alla fine sono usciti incoronati "Superbelli" Giulia Ferrara e Antonio Torrente, mentre il violinista Antonio Pio Pennacchia è salito su un doppio podio, quello dei "Superbravi" e quello dei migliori musicisti.

La giuria ha esaminato oltre 90 concorrenti provenienti da tutta Italia, suddivisi per categorie (cultura-spettacolo) e fasce d’età - baby, junior, miss, mister, lady, man e over.

Le prove sono state impegnative e intense per tutti, comprendenti sfilate, performance ed esibizioni di danza, recitazione, musica e canto, sotto lo sguardo severo di professionisti di ciascun settore. Erano presenti Gianpaolo Quarta, regista teatrale, attore e modello, Gabria Bellanti, organizzatrice e docente di moda, Frances Sapphire, regista e pittrice, le web star Regina Tana e Rosario Muniz, Maurizio Massimi, musicista e cantautore, Giuseppe Augello, Pietro Bellaiuto fashion agent con Freestyle Management, Primiana Libero dell'etichetta musicale AlphaLpMusic. Sul palco a presentare il talent, il performer Jano Di Gennaro, affiancato da Carmen Morello, ideatrice e produttrice del format coordinato da Raoul Morandi.

Tra premi più ambiti, oltre alle corone e le fasce di "Superbelli e Superbravi" , la borsa di studio annuale presso la Family Art - Accademia dello Spettacolo di Roma, che offre una formazione professionale imprescindibile i dizione, recitazione teatrale e cinematografica, canto, musical, improvvisazione, doppiaggio, moda e portamento. I vincitori di ogni categoria hanno vinto un pass per i casting nazionali di cinema, moda e televisione, ma alcuni, come Antonio Torrente, sono stati subito ingaggiati per format televisivi e per eventi fashion grazie al partner Freestyle Management di Napoli.

Superbelli e Superbravi da ogni parte d'Italia

“I Superbelli d’Italia” 2025 sono Giulia Ferrara e Antonio Torrente, ma sono sul podio nelle categorie baby, junior, miss, mister, lady, man e over i primi classificati Laura De Vito, Tommaso Cardinali, Sasha Ripari, Aicha Navarra, Maria Pezone, Giovanni Luiso, Matteo Giordano e Maricel Fernandez.

Nella sezione Moda sono emersi Lucrezia Di Costanzo Rodriguez, Flavio Di Costanzo Rodriguez, Teresanna Panella, Davide Pacucci, Rachele Martinello, Marco De Paolis, Ilaria Spica, Marco Moretti, Tiziana Ruberto, Andrea Serio.

La selezione per il Cinema ha mirato altri Superbelli e Superbravi, Teresanna Amoruso, Giovanna Ferroro, Michael Momilia, Elena Zago, Ezio Gargano, Marisa Ronca, Mattia Bracaccini, Fabiola Romani, Francesco Magialetti. Miss Curvy è Cristina Carrabs. La selezione per le professioni televisive si è conclusa con la vittoria di Gabriel Di Ruvo, vincitore assoluto per la danza. Benny Ambrosino in arte L’Apuliano è primo classificato per il canto e Flavio Di Costanzo Rodriguez è il top nella recitazione.

Il trio composto da Cristina Carrabs, Mattia Bracaccini e Marika Dolce, ragazzi sordi che si sono esibiti in una scena teatrale, ha ricevuto il premio speciale Reality Travellers Istanbul. La produttrice Carmen Morello li ha ingaggiati tra i protagonisti del reality che sarà girato dal 27 novembre al 1° dicembre prossimo in Turchia.

La casa discografica AlphaLP Music di Alberto Libero e Primiana Libero ha scelto Mariafrancesca Pia Palumbo che riceverà la pubblicazione e la promozione di un inedito.

La fascia di Mister e Miss Sorriso è andata a Matteo Duro e Michela Cerullo. Mister e Miss Tattoo sono David Yordanov e Noemi Hosu. Mister e Miss Saps Tour sono Mario Gabriele e Barbara Antonacci. I campioni del fitness sono Gabriele Dessopoiu e Jennifer Pierantozzi, mentre per l'eleganza hanno vinto Simone Grosso e Elena De Vecchis.

Per la categoria web hanno conseguito la fascia Ezio Gargano e Marika Gabriele. Nella categoria senior, Man e Lady CMP sono Giovanni Luiso e Ilaria Spica. Infine i nomi scelti per Mister e Miss Grimaldi Lines sono Michele Mastrangelo e Martina Transocchi.