A mezzo secolo dalla pubblicazione dell'album Wish You Were Here, uno degli album più iconici e amati della storia del rock, i Pink Floyd e Sony Music lanciano una celebrazione grandiosa. Il 12 dicembre uscirà Wish You Were Here 50, una nuova edizione speciale disponibile in una vasta gamma di formati, con l'obiettivo di offrire una prospettiva inedita sul capolavoro del 1975. Per l'occasione poi ci saranno eventi speciali in Italia dedicati all'ascolto del celebre disco.

La riedizione dell'album dei Pink Floyd

La riedizione si distingue per l'inclusione di materiale mai pubblicato ufficialmente.

Dal 12 dicembre sarà disponibile la versione digitale e Blu-ray che includeranno un nuovo mix Dolby Atmos curato da James Guthrie, storico ingegnere del suono della band da The Wall in poi.

Saranno presenti oltreturto nove bonus track in studio, tra cui sei demo e versioni alternative. Spiccano The Machine Song (Roger’s Demo) e un nuovo mix strumentale della title track.Verrà anche inclusa una versione integrale remixata di Shine On You Crazy Diamond (Pts. 1-9).

Per la prima volta verranno pubblicate ufficialmente 16 registrazioni dal vivo catturate il concerto alla Los Angeles Sports Arena del 26 aprile 1975. Queste tracce offrono un affresco sonoro del tour di quell'anno, includendo brani come Echoes, Money e Time che fanno parte degli album di alcuni anni prima.

Il cofanetto deluxe per i collezionisti

Per tutti gli appassionati più esigenti poi c'è anche il cofanetto deluxe molto ricco di sorprese. Include infatti due CD, triplo vinile colorato trasparente e il Blu-ray con mix ad alta definizione dell'album. In più ci sarà anche un quarto vinile contenente il Lve At Wembley del 1974.

Non finisce qui: c'è anche l'edizione giapponese del singolo Have A Cigar con Welcome To The Macine sul lato B. Ad arricchire il tutto troviamo poi anche un libro contenente foto inedite, un comic book del tour con in aggiunta il poster del concerto di Knebworth dei Pink Floyd.

Le celebrazioni arrivano anche in Italia

A Roma ci saranno poi i primi appuntamenti di Aspettando Wish You Were Here 50: si terranno il 15 e 16 novembre presso l'Auditorium Parco della Musica, con sessioni di ascolto curate da Marco Fullone e da Giancarlo Valletta.

Sono eventi ad ingresso libero su prenotazione.

A Milano saranno poi previsti incontri dedicati nell'ambito della Milano Music Week, inclusi dibattiti e DJ-set a seguito di un ascolto collettivo dell'album.

Per i fan della band il sito ufficiale PinkFloyd.com lancerà anche del merchandising esclusivo e il progetto digitale dal titolo Dear Pink Floyd Experience, che punta alla condivisione di contenuti ispirati alla storica band britannica.