Nel dicembre 2025, le città di Cali (Colombia), Arecibo e Ponce (Portorico) hanno siglato un accordo con un obiettivo ambizioso: promuovere la salsa come patrimonio culturale immateriale dell’umanità presso l’UNESCO. Questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra amministrazioni locali e figure di spicco del mondo culturale, punta a ottenere il riconoscimento internazionale per un genere musicale che è un vero e proprio simbolo dell'identità latinoamericana.

L'accordo rappresenta un primo passo fondamentale verso una candidatura formale all'UNESCO.

L'intento è quello di creare un solido dossier condiviso, coinvolgendo attivamente istituzioni, musicisti e accademici delle tre città, tutti uniti nella volontà di valorizzare e proteggere una tradizione profondamente radicata nelle loro comunità.

Il valore della salsa per le città promotrici

L'intesa tra Cali, Arecibo e Ponce è stata accolta con grande favore dalle autorità cittadine, che hanno sottolineato l'importanza sociale e culturale della salsa. L'obiettivo è quello di promuovere iniziative congiunte, come festival ed eventi di sensibilizzazione, per rafforzare la candidatura e accrescere la consapevolezza del ruolo cruciale della salsa come patrimonio culturale vivo e dinamico. La collaborazione tra queste città affonda le sue radici in una storia comune: la nascita e lo sviluppo del genere tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, come espressione della creatività e della mescolanza culturale caraibica.

La salsa non è solo un elemento identitario, ma anche un motore economico significativo, con un impatto positivo sul turismo, sull'industria musicale e sull'artigianato locale. L'accordo mira a valorizzare un patrimonio che si tramanda di generazione in generazione, grazie all'impegno di scuole, associazioni culturali e artisti attivi a livello sia locale che internazionale. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte a salvaguardare le culture afrodiscendenti e a promuovere la diversità culturale a livello globale.

Le origini e l'evoluzione del genere musicale

La salsa è il risultato di una fusione di sonorità africane, spagnole e caraibiche. Gli studiosi individuano i primi sviluppi nella seconda metà del XIX secolo, grazie all'influenza dei ritmi cubani e portoricani portati dalle comunità afroamericane nelle grandi città latinoamericane e negli Stati Uniti, in particolare a New York.

Gli anni Settanta hanno rappresentato un periodo d'oro per la salsa, grazie a figure come Celia Cruz, Willie Colón e Rubén Blades, che hanno contribuito a farla diventare un fenomeno internazionale.

Le radici della salsa affondano nel son cubano, nel mambo e nella guaracha, ma il suo sviluppo è legato anche alla presenza delle popolazioni africane nei Caraibi, che hanno preservato le tradizioni orali, la poliritmia e le danze comunitarie. Le prime scuole di ballo e le orchestre di salsa sono nate all'inizio del Novecento, ma è nel dopoguerra che la salsa ha conquistato il mondo, diventando una delle musiche più amate e ballate a livello globale. I festival, i concorsi di ballo e le incisioni discografiche hanno contribuito a diffondere il genere, che oggi rappresenta una risorsa fondamentale per l'identità di molte città e comunità.

L'accordo tra Cali, Arecibo e Ponce per promuovere la salsa come patrimonio Unesco non è solo una celebrazione di una tradizione musicale, ma anche una testimonianza della vitalità di una cultura che continua a evolversi, tra memoria e innovazione.