Si è concluso con l'annuncio degli ultimi tre semifinalisti il turno di Sanremo Giovani 2025, tenutosi il 2 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. I cantanti Principe, Seltsam e Senza Cri hanno superato la selezione e prenderanno parte alla semifinale del 9 dicembre, con la possibilità di accedere al palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo. La commissione musicale, composta da esperti del settore e presieduta dalla direzione artistica del festival, ha selezionato i giovani talenti tra numerose proposte arrivate da tutta Italia.

Attraverso la loro prova sul palco, i tre artisti sono riusciti a convincere la giuria e a guadagnarsi il passaggio alla semifinale.

Il Teatro del Casinò di Sanremo continua a svolgere un ruolo centrale nella selezione dei giovani artisti destinati al Festival. “Abbiamo assistito a performance di altissimo livello. La selezione è stata complessa perché tanti ragazzi hanno presentato progetti validi, ma Principe, Seltsam e Senza Cri hanno saputo distinguersi”, ha commentato la direzione artistica al termine della serata. I nomi scelti andranno a completare il quadro dei giovani che parteciperanno all’ultima fase di Sanremo Giovani, la cui finalissima, in programma il 14 dicembre (sarà trasmessa su Rai 1) garantirà ai migliori l’approdo tra i big nella storica kermesse musicale.

Il ruolo di Sanremo Giovani e la storia del concorso

Sanremo Giovani rappresenta una delle tappe fondamentali per i nuovi interpreti della scena musicale italiana. Dal 1993, anno della prima edizione separata dal Festival principale, questo concorso si propone di valorizzare e promuovere nuovi talenti, offrendo loro un’importante opportunità di visibilità nazionale. Negli ultimi anni, grazie a un format rinnovato, Sanremo Giovani consente ai vincitori di accedere direttamente alla competizione principale insieme ai big della musica italiana. L’edizione 2025 conferma la funzione del Teatro del Casinò non solo come sede delle selezioni ma anche come luogo simbolico, legato storicamente al debutto di numerosi artisti ora affermati sulla scena nazionale.

Il Teatro del Casinò, sede storica della manifestazione

Il Teatro del Casinò di Sanremo è collegato indissolubilmente alle prime edizioni del Festival della Canzone Italiana, dal 1951 fino al 1976 e in alcune edizioni successive per le selezioni delle nuove proposte. Situato nel cuore della città ligure, il Casinò ospita eventi culturali importanti, tra cui conferenze, mostre e concerti, e costituisce uno dei principali punti di riferimento per la vita culturale e artistica della Riviera dei Fiori. Nel tempo, la struttura si è confermata come laboratorio di scoperta e valorizzazione dei talenti emergenti. La scelta di tornare a questa storica location per la selezione di Sanremo Giovani ribadisce la volontà degli organizzatori di mantenere un legame saldo con le tradizioni e il territorio, accogliendo e lanciando nuove voci della musica nazionale direttamente dalle sue sale più prestigiose.