Spotify ha annunciato un grande evento musicale dedicato al Wrapped, la popolare iniziativa che celebra la musica più ascoltata dell’anno, programmato a Milano per il 5 e 6 dicembre 2025. L'evento si terrà al Parco Sempione e prenderà il nome di Wrapped Park, configurandosi come una giornata ad ingresso libero e aperta al pubblico, in cui la musica sarà la vera protagonista. Secondo quanto comunicato da Spotify, la giornata includerà concerti live, incontri tra artisti e community, e attività esperienziali. Inoltre, l’evento mira a celebrare la crescente centralità di Milano nella scena musicale italiana ed internazionale, oltre che l’impatto culturale di Spotify e dei suoi Wrapped annuali.

"Vogliamo rendere omaggio a chi fa e ascolta la musica, portando l’energia del Wrapped nel cuore di una città come Milano" – ha dichiarato Federica Tremolada, manager di Spotify per il Sud e l’Est Europa. Wrapped Park offrirà un’esperienza immersiva per gli appassionati: saranno confermati nelle prossime settimane i nomi degli artisti che saliranno sul palco per esibirsi dal vivo, mentre il programma definitivo delle attività sarà divulgato più avanti. Gli organizzatori sottolineano che questa iniziativa sancisce ulteriormente il legame tra la piattaforma streaming e la comunità musicale italiana, oltre a promuovere la dimensione dello spazio pubblico come luogo di incontro e condivisione culturale attraverso la musica.

L’evento, il luogo e il significato per Milano

Il Parco Sempione, uno dei polmoni verdi della città di Milano e situato tra il Castello Sforzesco e l’Arena Civica, è stato scelto come location di Wrapped Park per la sua accessibilità e la sua tradizione di accoglienza di eventi di massa. La decisione di organizzare il parco musicale con ingresso libero risponde anche al desiderio di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, riflettendo la varietà di gusti e generi che caratterizza la panoramica Wrapped di Spotify. Milano, riconosciuta da qualche anno come capitale della musica dal vivo e polo di creatività, ospiterà così un evento che vuole essere punto d’incontro per artisti, fan e professionisti del settore, catalizzando l’attenzione di media e appassionati su scala nazionale.

Wrapped Park conferma la tendenza agli eventi outdoor centrati sulle piattaforme digitali, sottolineando l’impatto crescente della musica in streaming nella vita quotidiana e nelle pratiche collettive di fruizione dell’arte. Gli organizzatori auspicano la partecipazione di migliaia di persone e annunciano la presenza di spazi allestiti per attività interattive e aree di ristoro, oltre al main stage musicale.

Spotify Wrapped: storia, numeri e rilievo culturale

Il Wrapped è diventato negli ultimi anni un appuntamento atteso da milioni di utenti di Spotify in tutto il mondo. Si tratta di una sintesi personalizzata delle preferenze d’ascolto, che offre agli utenti una panoramica dei brani, artisti e generi musicali più ascoltati durante l’anno.

Introdotto nel 2016, il Wrapped si è rapidamente imposto come fenomeno culturale grazie anche alla condivisione virale dei risultati da parte degli utenti sui social network. Secondo i dati pubblicati da Spotify, nel 2024 la piattaforma ha superato i 615 milioni di utenti attivi mensili e l’Italia rappresenta uno dei mercati più dinamici, con una crescita costante nell’ascolto di nuove produzioni e nel lancio di artisti emergenti.

La combinazione tra experience dal vivo e fruizione digitale rappresentata da Wrapped Park testimonia una nuova dimensione nell’esperienza musicale contemporanea. L’edizione 2025 a Milano si affianca così ad altri grandi eventi internazionali organizzati da Spotify, ponendo attenzione sulla centralità del pubblico e sulla volontà di stimolare la creatività musicale come elemento di coesione sociale.

L’appuntamento del 14 giugno promette di trasformare il Parco Sempione in un grande palcoscenico condiviso, sottolineando ancora una volta il ruolo propulsore della città nel panorama culturale italiano.