Il fine settimana cinematografico si apre con due titoli che catturano l'attenzione per ragioni distinte: Marty Supreme di Josh Safdie, in uscita da domani, e Sentimental Value di Joachim Trier, già premiato agli European Film Awards.

Marty Supreme, diretto da Josh Safdie, vede Timothée Chalamet nei panni di Marty Mauser, un venditore di scarpe che diventa un asso del ping-pong nella New York degli anni Cinquanta. Accanto a Chalamet troviamo Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Odessa A’zion, Sandra Bernhard, Abel Ferrara, Penn Jillette, Spenser Granese, Tyler the Creator e Kevin O’Leary.

Il protagonista crea una pallina da ping-pong con il suo nome, simbolo della sua ascesa. Il film si preannuncia «adrenalinico e incalzante», coinvolgendo anche chi non conosce il ping-pong, e offrendo uno sguardo sull'evoluzione dell'America e sui lati inediti del mito.

Sentimental Value di Joachim Trier, film danese con Renate Reinsve, Elle Fanning e Stellan Skarsgård, narra la storia di Gustav, un tempo regista famoso, ora isolato nell'egoismo e distante dalle figlie Nora e Agnes dopo la scomparsa della madre. Nel tentativo di riavvicinarsi a Nora, le offre un ruolo nel suo nuovo film, proposta che viene rifiutata. Il conflitto esplode durante le riprese in Norvegia, trasformando il film in un dramma generazionale.

L’opera ha vinto sei premi agli European Film Awards: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura (con Eskil Vogt), miglior attore (Stellan Skarsgård), miglior attrice (Renate Reinsve) e miglior composizione musicale.

Due prospettive cinematografiche

Marty Supreme si presenta come un'avventura cinematografica energica e ricca di immagini. Timothée Chalamet interpreta un personaggio ambizioso, immerso in un contesto di speculazione e caos, tra sport emergente, affari loschi e sogni di celebrità. Il cast e la messa in scena promettono un'esperienza immersiva. Il film porta sul grande schermo gli anni Cinquanta, attraverso un protagonista ossessionato dal successo come strumento di ascesa sociale e culturale.

Sentimental Value, invece, è un dramma intimo ed emotivamente intenso. La tensione tra padre e figlie guida un'indagine sui legami familiari e sul ruolo dell'arte nella riconciliazione. Le interpretazioni di Reinsve e Skarsgård, premiate agli European Film Awards, confermano la forza emotiva del film e la solidità della sceneggiatura.

Confronto tra due modelli di cinema

Marty Supreme rappresenta il cinema come specchio dell'ambizione sfrenata, dove l'irriverenza e la caricatura raccontano un'epoca e un sogno americano. Il cast suggerisce una costruzione eclettica e contemporanea del racconto storico.

Sentimental Value sfrutta la bravura degli attori e una sceneggiatura intensa per esplorare i personaggi, creando un dramma che nasce nell'intimità.

I premi agli European Film Awards ne confermano l'alta qualità artistica.

In sintesi, il fine settimana offre due esperienze diverse: da un lato, un viaggio visivamente potente e rapido attraverso un'epoca di trasformazione; dall'altro, un percorso introspettivo fatto di relazioni familiari, rimorsi e ricerca di redenzione. Entrambe le opere si distinguono per qualità e ambizione narrativa.