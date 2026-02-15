Sono aperte da oggi, 14 febbraio 2026, le prevendite per il concerto di Ye‑Kanye West, in programma il 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. L'evento segna l'inizio del neonato Hellwatt Festival. Le vendite, inizialmente riservate a chi aveva acquistato gli "early bird", sono ora disponibili su Ticketmaster. L'organizzazione consiglia di aggiornare la pagina per verificare le disponibilità e la dicitura "Sold Out".

Le prevendite per le restanti giornate dell'Hellwatt Festival, che si svolgerà dal 4 al 18 luglio, saranno disponibili da mercoledì 18 febbraio alle 16 sia su Ticketmaster sia su Vivaticket.

La venue, con una capienza di 103.000 spettatori, è stata concepita per ospitare grandi eventi musicali internazionali, con allestimenti cinematografici volti a trasformare l'esperienza live. Ye‑Kanye West è riconosciuto come figura centrale della cultura contemporanea, capace di ridefinire i linguaggi dell'hip hop e della musica globale con album come Graduation e My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Il suo concerto promette di essere un ritorno a un'"esperienza totale", inaugurando una nuova fase artistica su scala monumentale.

Il contesto e la line‑up del Festival

L'Hellwatt Festival si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia, definita la più grande venue europea per concerti immersa nel verde.

Il programma si estende su tre weekend consecutivi, dal 4 al 18 luglio 2026, integrando pre‑party, live sul main stage, EDM Set Night e afterparty. Le scenografie, curate da Moment Factory e da professionisti legati al Glastonbury Festival, creeranno un'atmosfera post‑apocalittica, futuristica e cyber‑punk.

La line‑up annunciata include:

4 luglio : Poison Beatz Warm Up Set, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest (main stage); Lost Frequencies e Martin Garrix (EDM Set Night).

: Poison Beatz Warm Up Set, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $ign, Wiz Khalifa + special guest (main stage); Lost Frequencies e Martin Garrix (EDM Set Night). 5 luglio : Lolita Warm Up Set, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers (main stage); Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake (EDM Set Night).

: Lolita Warm Up Set, Nicky Jam, Ozuna, Rita Ora, The Chainsmokers (main stage); Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake (EDM Set Night). 11 luglio : Benny Benassi, Clean Bandit, Alok (main stage); Swedish House Mafia (EDM Set Night).

: Benny Benassi, Clean Bandit, Alok (main stage); Swedish House Mafia (EDM Set Night). 17 luglio : nome ancora top secret (main stage).

: nome ancora top secret (main stage). 18 luglio: Ye‑Kanye West (main stage).

Il partner ufficiale per i takeover e i party collaterali è Zamna Festival.

Il festival mira a diventare un punto di riferimento internazionale, paragonabile a realtà come Coachella e Tomorrowland, con l'obiettivo di attrarre un pubblico prevalentemente straniero fin dalla sua edizione inaugurale.

Storia del luogo e impatto del concerto

La RCF Arena, nota anche come Campovolo, è una delle più grandi strutture open air in Italia, con una capienza di 103.000 persone. Il concerto di Ye‑Kanye West si profila quindi come uno degli eventi più imponenti della sua carriera in Europa. Dopo un annuncio travagliato nel 2023, questa volta la conferma è supportata da un progetto organizzativo solido. L'evento rappresenta per l'artista un ritorno al live su larga scala, superando le precedenti difficoltà logistiche.

L'impatto sulla città di Reggio Emilia è già tangibile: le strutture ricettive registrano un'impennata di prenotazioni, con molte camere già esaurite e un aumento dei prezzi. L'evento promette un significativo impatto economico e simbolico, posizionando la città al centro di un'ambiziosa estate musicale.

In sintesi, l'apertura delle prevendite segna l'avvio concreto dell'Hellwatt Festival, un progetto che ambisce a ridefinire l'esperienza dei grandi live in Italia attraverso una produzione di ampio respiro, una line‑up internazionale e una visione scenografica innovativa.