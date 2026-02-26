Fausto Leali è stato insignito del Premio alla carriera sul palco del Teatro Ariston, un prestigioso riconoscimento che celebra oltre sessant’anni di ininterrotta attività musicale. L’artista, ottantunenne, ha nuovamente incantato il pubblico presente con l’esecuzione di due dei suoi brani più iconici: “Mi manchi” e “Io amo”. L’interpretazione ha riscosso un caloroso successo, culminato in una prolungata standing ovation.

Un tributo carico di emozione

Durante la suggestiva cerimonia, Leali ha rievocato la sua prima indimenticabile apparizione a Sanremo nel lontano 1968, quando condivise il palco con Wilson Pickett.

Con un pizzico di emozione, ha dichiarato: “Mi stanno tremando le gambe come la prima volta”. Questo momento toccante è stato arricchito dalla proiezione di immagini d’archivio e ha visto anche un gesto di omaggio da parte di Lillo, tra gli ospiti della serata. A consegnare il premio è stato il maestro Pinuccio Pirazzoli, che ha inoltre donato all’artista lo spartito incorniciato del brano “Deborah”, depositato alla SIAE nel 1968.

Un artista capace di attraversare le generazioni

Visibilmente commosso, Leali ha espresso la sua gratitudine al Comune di Sanremo, alla Rai e al pubblico, anticipando al contempo la sua imminente ripartenza per un nuovo tour negli Stati Uniti. La sua straordinaria carriera, impreziosita da tredici partecipazioni al Festival di Sanremo e una vittoria nel 1989 al fianco di Anna Oxa, è stata celebrata con unanime affetto e profondo riconoscimento.

Il percorso artistico di Fausto Leali

Fausto Leali, nato a Nuvolento (Brescia) il 29 ottobre 1944, si distingue come una delle voci più inconfondibili e potenti della musica italiana. Con un bagaglio di oltre sessant’anni di successi, ha calcato il palco del Festival di Sanremo in numerose occasioni, collezionando successi memorabili quali “A chi”, “Mi manchi”, “Io amo” e la vittoria nel 1989 con il brano “Ti lascerò”. La sua voce inconfondibile, potente e graffiante, gli ha meritato il soprannome di “negro bianco”, testimonianza della sua unicità artistica.