Il Festival Jazz Open si prepara a debuttare per la prima volta in Italia, con Modena come sede dell'evento dal 13 al 18 luglio 2026. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, coinvolgendo il Teatro Comunale Pavarotti-Freni e piazza Roma, e si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi per la musica dal vivo in Emilia-Romagna. Gli organizzatori hanno annunciato una line-up di grande prestigio, che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani e internazionali di primo piano.

Tra i nomi già confermati figurano Luca Carboni, Parov Stelar, Meute, Gregory Porter, Diana Krall, Moby, Jamie Cullum, Joss Stone e Jean‑Michel Jarre.

Questa selezione di artisti rappresenta un ampio spettro di generi, dal jazz tradizionale alle contaminazioni elettroniche e pop, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca e variegata. La manifestazione si conferma così una piattaforma internazionale in grado di portare a Modena musicisti di grande rilievo.

Il Festival Jazz Open: una rassegna in evoluzione

Il Festival Jazz Open, nato nel 2003, si è rapidamente affermato come una delle principali manifestazioni jazzistiche grazie a una programmazione che ogni anno unisce grandi nomi della scena mondiale con proposte emergenti. Nel corso delle edizioni, la rassegna ha ospitato musicisti del calibro di Pat Metheny, Herbie Hancock, Paolo Fresu, Dee Dee Bridgewater e Stefano Bollani.

L’edizione 2026 prosegue questo percorso di qualità, proponendo artisti dalla pluralità di generi e stili.

Il Teatro Comunale Luciano Pavarotti-Freni, uno dei principali teatri storici italiani, sarà uno degli epicentri dell’evento, offrendo una cornice prestigiosa alle esibizioni serali. Piazza Roma, invece, diventerà uno spazio conviviale di incontro tra musicisti e pubblico. Questa scelta rafforza il legame tra il festival e il tessuto urbano della città, stimolando anche l’attrattività turistica di Modena.

Modena e la tradizione musicale: tra jazz, lirica e sperimentazione

Modena vanta una solida tradizione nell’ambito musicale: oltre alla fama lirica legata a Luciano Pavarotti, la città è nota per una vivace scena jazzistica e per l’attenzione ai linguaggi contemporanei.

La presenza di istituzioni come il Teatro Comunale e una lunga esperienza nell’organizzazione di festival internazionali hanno fatto di Modena un punto di riferimento per la divulgazione musicale. Il Jazz Open, nel corso degli anni, ha contribuito a valorizzare non solo le avanguardie e i maestri del jazz, ma anche la capacità della città di rinnovarsi e attirare un pubblico eterogeneo, italiano e straniero.

La manifestazione si configura non solo come appuntamento musicale ma anche come momento di incontro per la comunità, con iniziative collaterali, laboratori e attività dedicate ai più giovani. L'integrazione tra spazi monumentali e nuove proposte artistiche fa del Festival Jazz Open un esempio di dialogo continuo tra patrimonio storico, innovazione e creatività musicale.