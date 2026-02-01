Il 2025 è stato un anno di grande rilancio per il cinema horror, con numerosi titoli usciti e una notevole varietà di spunti nuovi, alcuni sorprendenti. Le serie tv a sfondo horror non sono state da meno con l'ultima stagione di "Stranger Things" sugli scudi.

Joe Kerry, amatissimo dai fan della serie "Stranger Things", per il suo iconico ruolo di Steve Harrington, sarà uno dei protagonisti proprio di un film horror di prossima uscita. "Blood Covenant" è il titolo del progetto che vede protagonista lui e Maika Monroe reduce dal successo di "Longlegs" altra pellicola di genere uscita nel 2024 e per cui gli appassionati dei thriller l'hanno molto apprezzata.

Da "Stranger Things" a "Blood Covenant" il trailer del nuovo incubo per Joe Keery

Il trailer ci mostra il protagonista di "Stranger Things" armato di mazza da baseball che pare intento a difendersi da qualcosa di orribile ed in effetti tutto il trailer è una sequenza piuttosto chiara di quella che è la sinossi ufficiale del film che ci racconta il disturbo e la difficoltà di uno scrittore di storie dell'orrore, un tempo molto promettente, che sta attraversando un momento della sua vita terribile. Sopraffatto dai debiti e senza lo straccio di un successo recente è disperato, la sua disperazione lo porterà a fare un patto con un demone, il quale, dopo un rituale occulto, gli permetterà di scrivere quelle storie di successo che lui ha bramato per lungo tempo.

Questa sorta di legame funziona, ma avrà per lo scrittore un prezzo altissimo, infatti il patto ha un prezzo da pagare, ogni racconto creato dal demone e sviluppato dallo scrittore richiede il sacrificio di una libbra di carne e quindi man mano che lo scrittore produce ed ha successo lo stesso deve cedere un pezzo del suo corpo, finché tutto il suo essere diverrà un costante legame tra l'ispirazione per nuove storie e il dolore fisico provato.

Saranno proprio Joe Keery e Maika Monroe a dover affrontare gli incubi narrati nelle storie dello scrittore in questo horror antologico che già dal trailer mostra tutta la sua potenza di terrore e caos, terreno congeniale per entrambi i protagonisti.

Un Horror antologico

Come accennato la pellicola è un horror antologico, composto da una serie di storie, appunto create dallo scrittore che ha fatto il patto con il demone, queste storie vanno ad intrecciarsi tra di loro e la narrazione diventa piuttosto allettante. Le singole storie sono scritte tra gli altri da Kate Trefry ("Stranger Things") e Spencer Keller, Bret Miller, Javier Yañez e Hasan Can Dağli.

Il cast del film, oltre a Maika Monroe e Joe Keery, comprende anche Agustín Olcese, María Eugenia Rigón e Aria Bedmar..